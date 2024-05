Davor Dretar Drele ide na mjesto državnog tajnika u resoru poljoprivrede? 'Gdje god budem, bit ću dostupan'

Donedavni zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar Drele u novoj Vladi bi, iako nije službeno upao u Sabor kao zastupnik, trebao biti na funkciji državnog tajnika u ministarstvu poljoprivrede, doznaju 24sata. Na čelu tog ministasrstva također je DP-ovac, Josip Dabro, što je bilo postignuto u dogovoru s HDZ-om.

- On je izrazio želju za tim, opcija je, ali u stranci još nismo donijeli konačnu odluku - kažu iz DP-a o tim navodima. Zamjenik stranke Mario Radić navodno gura Dreleta na tu poziciju pa je moguće da će on doista i završiti završiti u nekom ministarstvu, no zasad on nije potvrdio tu informaciju.

- Koalicijski sastanci su u tij'eku i ekipiraju se timovi. Dok se oni ne poslože, neozbiljno je bilo što najavljivati i zahtijevati jer treba poštovati sve sudionike razgovore. Kada bude odlučeno, gdje god budem, bit ću dostupan kao što sam bio i kao saborski zastupnik - objasnio je Dretar.

Kazao je i da ima iskustvo u temama obrane od tuče, navodnjavanju te u području geotermalnih izvora, koji nisu u tom resoru. Što se tiče njegove imovinske kartice, u njoj stoji kako on ima srednju stručnu spremu a službeno zvanje mu je ''stručni radnik za TV i film''. Inače, od 1997. pa sve do mandata u Saboru bio je direktor tvrtke Valentin šped, a uz to je imao i poslovne udjele u tvrtki ''Vruča čuča''.

