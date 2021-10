'Maras nije trebao biti isključen iz SDP-a, vodstvo je to trebalo bolje iskomunicirati'

U današnjoj emisiji Večernjeg TV gostovao je Darko Liović, zastupnik u Gradskoj skupštini te kandidat za novog šefa zagrebačkog SDP-a.

S Liovićem smo razgovali o trenutnoj situaciji u stranci, izborima za predsjednika zagrebačkog SDP-a te prognozama za budućnost SDP-a.

Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

Mislite li da se možete dokazati u zagrebačkom SDP-u?

- Zapravo ovi izbori su nova prilika. Napravili smo revidenciju članstva i bilo je svega, imali smo jako puno fiktivnih članova koji su bili članovi samo na papiru. Takvih nije bilo 2.300 članova, svi koji su izbrisani. S obzirom na to da mi nismo bili dobri proteklih 10 godina, vjerojatno su ti članovi procijenili da nema smisla biti uz nas.

Je li bilo izbacivanja po političkim kriterijima?

- Je, po informacijama koje ja imam, oko 120 članova izbačeno je po tim kriterijima. Ja sam bio jedan od povjerenika na Trešnjevci i mogu vam reći kako smo to napravili. Možete imati različito mišljenje dokle god se niste ogriješili o Statut stranke. Jedan dio članstva je sasvim sigurno trebao biti izbačen, no drugi mislim da nije.

Je li među njima i Gordan Maras, za kojeg se priča i da podupire vašu kandidaturu?

- Ja ne znam podupire li ju on, ali smatram da nije dovoljno jasno iskomuniciran kriterij prema kojem je on isključen. Mislim da to nije dobro. Ja ne vidim razlog zašto je on morao biti isključen. Je li on bio dobar ili loš predsjednik, o tome možemo razgovarati, u redu je i ako dođe do raspuštanja stranke, ali isključiti ga mislim da nije dobro i to si stranka ne može dozvoliti.

Nije li da se Maras na neki način odbijao maknuti s kandidature za zagrebačkog gradonačelnika, kada je već vodstvo stranke odlučilo da će to biti Joško Klisović?

- Nije ni ljudski očekivati da se netko samo tako povuče s vodstva Zagreba. Ako ju je netko vodio četiri godine, sasvim sigurno je da smatra da je legitiman kandidat za gradonačelnika. Vodstvo stranke je to trebalo bolje komunicirati s Marasom pa bismo onda imali bolju situaciju.

Ako pobijedite, dočekat će vas njegov zahtjev za ponovnim učlanjenjem. Vi nećete možda direktno odlučivati o tome, ali zna se kako to ide.

- Sve što ste rekli je suprotno od onoga što ja zastupam. Željela se centralizirati odluka u gradskom Odboru i mislim da to tako nije dobro, već da o tome treba odlučivati mjesna organizacija. Mislim da Maras može pomoći SDP-u i da je on dokazano čovjek koji je jako puno radio za SDP. On je svim srcem ginuo za SDP.

Bili ste jedan od povjerenika, što znači da ste sudjelovali na čišćenju stranke. Mislite li da će vam to netko zamjeriti?

- Ne mislim da je to minus. Ja sam kontrolirao 1/17 procesa i to nema nikakvog utjecaja na gradsku organizaciju. Ja sam poštivao tehničke kriterije, a to je da se isključuju svi oni koji nisu podmirili članarinu u zadnjih 12 mjeseci.

Kako ste gledali na sam postupak raspuštanja organizacije?

- Potez je definitivno prekasno poduzet, nije se trebalo napraviti prije lokalnih izbora.

Kako gledate na raskol u Klubu?

- Ako govorimo o tajmingu, onda je ovo dobro vrijeme. Mislim da je ovo prava prilika da dokažemo hoćemo li napraviti novi SDP ili ćemo nastaviti po starome. Odlazak 18 ljudi je bio njihov izbor, oduvijek sam se slagao sa Statutom SDP-a. Svi oni koji ga nisu poštivali, ogriješili su se o Statut i prema tome ja taj potez vodstva i predsjednika stranke mogu razumjeti.

- Prvi test da se dokažemo će biti upravo izbori u zagrebačkom SDP-u i ono što stranka mora osigurati je da postoji jednak pristup svih pet kandidata prema svim članovima. Razgovarao sam s predsjednikom i objasnio sam svoju kandidaturu tako da očekujem taj jednak pristup. Čuo sam po kuloarima da jedan kandidat, Josip Gotovac, ima podršku predsjednika.

Po kuloarima se isto tako priča da bi vas na čelu zagrebačkog SDP-a vodio vidjeti i Davor Bernardić.

- Ja ne želim postavljati svoju kampanju pro i kontra vodstva stranke, ja samo želim da se osigura jednaka prilika. Mislim da se konačno mora početi raspravljati o idejama i planovima.

Kako se vi tu možete postaviti da parirate Možemo! koji je zapravo već istisnuo SDP u Zagrebu?

- Ja smatram da smo mi stranke koje se nadopunjavaju i moraju dokazati građanima da možemo dobro voditi Grad. Trenutno nisam zadovoljan s odnosom s Možemo!, mi ga moramo redefinirati. Njima treba jedna ruka, okej, ali mislim da je ta ruka jako bitna. To nije traženje kruha preko pogače, mi imamo znanja unutar stranke da im pomognemo. Ja sam bio jedan od rijetkih u gradskog organizaciji koji je smatrao da bismo trebali ući u programsku koaliciju s njima, a ne formalnu, što znači da bismo o svakoj točki dnevnog reda razgovarali prilikom kreiranja određenih politika, a ne kada već postoji određeni stav. Želim da imamo Gradsko poglavarstvo u sjeni Grada Zagreba, time bi imali stručnjaka koji bi aktivno pomogao u donošenju odluka. Mi ne želimo biti samo dizač ruku, želimo nametati teme.

- Jedna od inicijativa kojom bismo se trebali početi baviti je reforma mjesne Uprave. Mi imamo takvu situaciju da imate 1.500 liječnika koji kontroliraju 1 posto proračuna, reforma ne može stati na tome da smanjimo naknade liječnicima za 40 posto, to je populizam.

Kako gledate na ovih prvih nekoliko mjeseci Tomislava Tomaševića na čelu Zagreba?

- Mislim da je svaki početak težak, no SDP ne smije biti destruktivan po tom pitanju i mora se uključiti. Uključili smo Lalovca, a uključit ćemo još ljudi. Što se tiče Možemo! - najveća je pogreška napravljena u Holdingu, kada smo izgubili 100 dana zbog imenovanja dva člana uprave.

Mislite li da novi šef zagrebačkog SDP-a treba biti novi kandidat za gradonačelnika Zagreba?

- Apsolutno, ali to se postaje upornim i dosljednim radom iduće četiri godine. Ako će tako biti, onda smatram da imam svaki legitimitet kandidirati se.