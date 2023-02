Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, uz ponegdje umjerenu buru i maglu

Danas većinom sunčano, ponegdje u unutrašnjosti umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab, na obali ujutro ponegdje umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak, javlja DHMZ. Najviša temperatura 6 do 11, na moru između 12 i 17 °C. U kontinentalnoj Hrvatskoj mirno, dok je žuto upozorenje izdano za Velebitski kanal, Dalmaciju te Kvarner i Kvarnerić.

"U većem dijelu novoga tjedna bit će barem djelomice sunčano vrijeme, na Jadranu još samo u ponedjeljak ujutro uz ponegdje jaku buru, zatim noću i ujutro burin, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar", javlja HRT. Na kopnu se očekuje i dalje hladno vrijeme uz mraz ujutro. U Slavoniji i Baranji sunčano uz promjenjivu naoblaku, ujutro moguća i magla. U središnjoj Hrvatskoj vjerojatnost magle još i veća.

Duž obale sjevernog Jadrana umjerena i jaka bura postupno će slabjeti te okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 5 °C u gorju do 13 °C na otocima. U Dalmaciji poslijepodne i 15 °C i sunčano vrijeme. Na krajnjem Jugu najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8 °C, u zaobalju niža, a najviša uz vedrinu od 13 do 15 °C". More malo do umjereno valovito.

