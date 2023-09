Dajana Mrčela imenovana u Upravu Zvijezde: 'S veseljem ulazim u novu poslovnu fazu'

Fortenova grupa izvijestila je kako je Dajana Mrčela od danas, 1. rujna, članica Uprave Zvijezda. Donedavna predsjednica Uprave Saponije iz Osijeka u Upravu Zvijezde imenovana je na mandat u trajanju od četiri godine. Vijest je komentirala i Mrčela te poručila: "I zaista, kad u nešto čvrsto vjeruješ, to se i dogodi. Nova vrata su se otvorila - od danas započinjem novo poglavlje i s veseljem ulazim u novu poslovnu fazu kao član Uprave u Zvijezda i DIJAMANT DOO - Oil group u okviru Fortenova grupa grupe".

"Ovom funkcijom ne udaljavam se puno od onoga čemu sam posvetila sve godine moje karijere, nego za mene predstavlja nastavak i proširenje mog liderskog potencijala, odgovornosti, upoznavanje s novom poslovnom kulturom i još širom poslovnom zajednicom. Nije to samo posao kojem se jedva čekam posvetiti, to je i promjena grada i odlazak iz rodnog Osijeka. No, Zagreb je grad koji obožavam, grad novih mogućnosti i zajedno s novim poslom i grad mog novog početka. Vrijeme je da još jednom s toplinom u srcu mahnem Saponia d.d. Osijek kroz koju sam se poslovno izgradila i okrenem se svojoj budućnosti u novoj, još izazovnijoj ulozi. Svi koji me poznaju znaju da je humor dio mog imidža, pa da se malo i našalim: Od danas je moj omiljeni film 'Zvijezda je rođena', a moj najdraži kamen - dijamant. Hvala Fortenova grupa, Zvijezda i DIJAMANT DOO na povjerenju, hvala svima koji su bili uz mene na podršci i vidimo se u novim poslovnim izazovima", dodala je.

Fortenova grupa na LinkedInu je objavila i detalje o njezinoj karijeri. "Dajana ima dugotrajno iskustvo članice, a potom i predsjednice Uprave kompanija članica Mepas grupe. Najveći dio karijere je provela u Saponiji, vodećoj hrvatskoj kemijskoj kompaniji, gdje se još 2006., s pozicije direktorice marketinga, prodaje i izvoza priključila Upravi te je narednih pet godina bila najodgovornija osoba za marketing i izvoz u kompaniji. Spektar njezinih odgovornosti u Upravi Saponije proširen je 2011. te je, uz dotadašnja područja, sve do 2019. s te pozicije u Upravi upravljala još i prodajom, nabavom, logistikom te istraživanjem i razvojem Saponije. Istodobno, od 2014. je iste odgovornosti preuzela i u Upravi Kandita iz Osijeka i obnašala ih do odlaska iz Mepas grupe. Predsjednica Uprave Saponije Osijek postaje 2019. i za vrijeme njezina mandata kompanija ostvaruje neke od povijesnih rezultata – najveći profit, najbolju EBITDA-u, najmanju zaduženost, najvišu tržišnu vrijednost dionice itd. Ujedno, Dajana postavlja strateške temelje održivog poslovanja Saponije, formira tim za održivost s fokusom na klimatsku neutralnost te pokreće projekt povećanja energetske obnove i energetske učinkovitosti kompanije.

"Dajana je završila Ekonomski fakultet u Osijeku na kojemu je 2018. i doktorirala. Predsjednica je Udruženja tvrtki hrvatske prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji (UPiDUT), članica je odbora direktora UN Global Compact Croatia i Upravnog odbora HGK. Prije dvije godine je od MBA Croatia udruženja dobila nagradu za poslovnu ženu godine. Dajani želimo iskrenu dobrodošlicu u Zvijezdu i u Fortenova grupu i puno uspjeha u novim poslovnim izazovima!", zaključuje Fortenova grupa.