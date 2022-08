Čovjek mora biti otvoren prema novome i drugačijem, ali prije toga mora znati tko je

Kako se proljetos primicao kapitul franjevaca Hercegovačke franjevačke provincije sve se glasnije po crkvenim kuloarima moglo čuti kako bi za novoga provincijala mogao doći iz Chicaga fra Jozo (Joe) Grbeš. I doista, tako se i dogodilo. Nakon 30 godina izbivanja i boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, u Hercegovinu se vratio fra Jozo Grbeš.



Fra Jozo Grbeš rođen je 17. ožujka 1966. u Rami. Kao dijete odlazi u Požegu u Slavoniji, gdje završava osnovnu i srednju školu. U Franjevački red stupio je 1986. godine na Humcu. Studira filozofiju i teologiju u Sarajevu, Canterburyju i Londonu (Engleska), gdje je i diplomirao na sveučilištu u Londonu 1992. U SAD dolazi 2. listopada 1992., a za svećenika je zaređen 7. veljače 1993. u hrvatskoj župi Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku. U istoj župi nakon svećeničkog ređenja nastavlja pastoralno djelovati. U vrijeme boravka u New Yorku upisuje postdiplomski studij te na St. John's University postiže akademski stupanj magistra teologije. Godine 1996. Zajednica ga šalje u hrvatsku župu sv. Jeronima u Chicagu. Godine 1998. nastavlja postdiplomski studij na Catholic Theological Union u Chicagu (doktorat u pastoralnoj teologiji). U kolovozu 2001. preuzima dužnost župnika Župe sv. Jeronima u Chicagu, koju je obavljao do početka 2013., a u rujnu 2012. fra Jozo postaje kustos hrvatskih franjevaca SAD-a i Kanade, Hrvatske franjevačke kustodije Sv. Obitelji. Sada je na čelu Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, što je bio jedan od povoda za ovaj razgovor uoči blagdana Velike Gospe.