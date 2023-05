Četverocikl sletio u Bosut, dvije osobe zadobile ozljede opasne po život

Pero Maldini:

'Nema savršeno skrojenih izbornih jedinica'

To da vladajući kreiraju izborni sustav uobičajeno je ne samo kod nas nego i u starim etabliranim demokracijama. Vladajući mogu, ali ne moraju uzeti u obzir mišljenja i interese oporbe. Hoće li to učiniti ili neće, stvar je njihove političke procjene i interesa. No izmjene izbornog zakona ili izbornih jedinica njihovo su legitimno pravo, kazao je Pero Maldini, politički analitičar