Butković pojasnio zašto nije čestitao Milanoviću: Već sam to učinio u prvom krugu, ne trebam ponavljati

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirao najavu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da neće prisustvovati inauguraciji Zorana Milanovića nakon njegove pobjede u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Butković je istaknuo da je odluku o neodlasku na inauguraciju donio Predsjedništvo stranke, napomenuvši da "očito nisu sazreli uvjeti za to". Također je ukazao na to da nitko od vodećih članova HDZ-a nije čestitao Milanoviću na pobjedi, ponovivši Plenkovićeve riječi da ni Milanović njima nije čestitao u prošlim godinama kada su pobjeđivali na izborima. "To je to", zaključio je za RTL.

Iako je Butković osobno čestitao Milanoviću na pobjedi u prvom krugu izbora, novinarka ga je upitala zašto to nije učinio sada. "Pa dobro, učinio sam to u prvom krugu i nema potrebe da to ponavljam", odgovorio je. Nije želio komentirati Milanovićevu ponudu za suradnju s Vladom u njegovom drugom mandatu, što je Plenković ranije nazvao PR gestom. "Vidjet ćemo, suradnja je postojala i do sada, i oko izbora načelnika SOA-e… Do dogovora je uvijek došlo. Postoje načini kako funkcionirati i vjerujem da će tako biti i ubuduće", rekao je Butković. Dodao je da će se u budućnosti obratiti pažnja na rezultate izbora te kako će HDZ, kao stranka koja je nastala u narodu, izvući pouke iz trenutnih rezultata.

Govoreći o lošem rezultatu HDZ-ovog kandidata na predsjedničkim izborima, Butković je naglasio da je stranka primila poruku birača. "Iz toga treba izvući poruke i mudri ljudi iz svakih situacija trebaju izvući stvari koje nam mogu pomoći u budućnosti, uključujući pripreme za lokalne izbore. U politici ne možete uvijek pobjeđivati. Imamo tri uzastopne pobjede i nema razloga za pesimizam", poručio je ministar. Na pitanje smatra li da bi on bio bolji kandidat za predsjednika, Butković je odgovorio da je HDZ čvrsto stajao iza Dragana Primorca. "Ne mogu govoriti o sebi, imali smo kandidata iza kojeg smo čvrsto stali. Treba sve analizirati i pripremiti stranku za lokalne izbore", zaključio je.

