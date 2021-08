Bulj: Fra Ante Čovo je glasnogovornik Plenkovića, a Beroš se fotografirao s estradnim zvijezdama

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u intervjuu za Večernji list objasnio je zašto je završio na policiji ali i kako komentira priopćenje Viteškog alkarskog društva o održanoj 306. Alki. U dokumentu su istaknuli kritičan osvrt VAD-a prema ponašanju sinjskog gradonačelnika Mira Bulja tijekom alkarskih svečanosti. Također Bulj je otkrio što očekuje od proslave Velike Gospe. Intervju je vodila novinarka Petra Balija.

"Zadovoljan sam što nije bio niti jedan incident na Sinjskoj Alci a za Optužni prijedlog, neka sve prebace meni. Od Pelješkog mosta i drugih stvari", kazao je. "Mi smo imali pilot projekt. Tamo na trgu ima osam kafića. Imali smo pilot projekt da bude ista glazba. Došla je policija, ja sam došao da još par pjesama pustimo. Oni meni pišu da sam ja bio DJ", kazao je Bulj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bulj kaže da je zbog OPG-ova kao i ugostiteljskih objekata, zbog mladih koji odlaze u Livno, Posušje na zabavu tražio produženje rada kafića nakon ponoći. "Stožer se podrugivao s nama u Sinju. Kada promatram ministra Beroša, kada je najviše cvilio, u isto vrijeme se fotografirao s estradnim zvijezdama. On poziva ljude da ne dolaze, očito je veći problem od virusa Miro Bulj", dodao je.

"Prozivaju me svi koji su u HDZ-u ili koji su s HDZ-om. Alku treba vratiti Sinju. Očito je došlo vrijeme da Alka mora biti od naroda, a ne HDZ-ova i Buljeva. Kada već Beroša spominjemo, ne znam od kuda mu obraz, dok je u isto vrijeme, u najvećoj koronakrizi na Hvaru održan tradicionalni Križni put kroz Hvar. Zamislite da netko pozove turiste da ne dođu u Split. Njima je problem Miro Bulj. Očito im je veliki problem jer je na alkarskom trkalištu bilo 5000 ljudi. Neka i to pripišu meni", kazao je Bulj.

Sinjski gvardijan Ante Čovo

Bulj je kazao je da ne bi puno govorio o drugim ljudima te dodao da ima dobar odnos s franjevcima. "Ja sam dobar s franjevcima, isti taj, Ante Čovo je vikao da ako Miro Bulj bude gradonačelnik da on neće živjeti tamo", kazao je. "Fra Ante Čovo je glasnogovornik Andreja Plenkovića. Ne želim stvarati sukobe, želim da svi dođu za Veliku Gospu", dodao je.

"Viteško društvo, oni ne mogu priznati da je nova vlast", kazao je. "Ja sam bio u skladu s tradicijom, ja sam ponosan na alkare", kazao je. "To čelništvo je protiv mene i to me veseli", dodao je.

Na pitanje da nije cijepljen upitao je je da što je tu kontroverzno. "Ja kao gradonačelnik sam omogućio da se svi cijepe", kazao je. "Ovo je slobodno društvo, ne smije se vršiti pritisak na ljude", dodao je.

"Ja nemam obraza pitati nekoga je l' se cijepio, ja pozivam ljude koji se žele cijepiti da se cijepe", kazao je Bulj. "Da ja kao ministar Marić sjednem da se cijepim, da pokazujem mišiće. Poštujmo slobode jedni drugih. Ovi moji stavovi nekome ne odgovaraju. Ja nikada nisam rekao da Covid ne postoji", dodao je.

Na pitanje ako bude zaraženih hoće li dati ostavku Bulj kaže: "To bi htio netko, da dam ostavku, nije mene narod izabrao da dam ostavku". "Nije mi problem dati ostavku, ali narod me je izabrao. Konobar govori da se priča da nikada više nije bilo inspektora, da je Bulj kriv", kazao je.

Na kraju je rekao da ima određena neslaganja s Viteškim alkarskim društvom te da mu je žao da je sukob otvoren s franjevcima, jer s njima ima dobar odnos. Rekao je da se nada da je u Sinj uspio dovesti veliki broj ljudi koji kažu da su jako zadovoljni domaćinstvom.