Sušec: Vatreni nisu pustili članove HNS-a u zrakoplov

Poznati sportski novinar Božo Sušec gostovao je u emisiji 'Nedjeljom u 2' urednika Aleksandra Staankovića.

Prva tema na redu bio je uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u u Rusiji i komentar na izbornika Zlatka Dalića.

"Dalić je iznenađenje. Ta priča je kao bajka braće Grimm, koju je povremeno režirao Hitchcock, a ostvario Zlatko Dalić. On je vrhunski trener. On je vrhunski trener, a za to moraš biti psiholog, komunikator, nekad mama i tata, a moraš imati i nešto karizmatično. On je pokazao da je pronašao pravi odnos sa svim tim različitim ljudima", rekao je Sušec.

Na pitanje ima li zasluga za taj uspjeh i Zdravko Mamić Sušec je odgovorio potvrdno.

"O Mamiću je nepopularno govoriti u njegovu korist. On ima te sudske procese koje ima, zbog kojih je u izbjeglištvu. No treba reći da je napravio dosta dobrih stvari, razvoj infrastrukture, skauting. Pustimo sad motive, kako je to kasnije iskoristio. Zdravko ima velikog neprijatelja, a to je Zdravko Mamić, on je tvornica konflikata. Strašno je kažnjen što nije bio dio ovog, što nije mogao u Rusiju, što mu je granica na Vinjanima Donjim", kazao je te se odmah nadovezao i na pitanja stanja u Savezu sada kada nema Mamića u Hrvatskoj.

"U Savezu očekujem promjene dosta brzo, ima dosta nezadovoljstva, vidjeli ste da igrači nisu pustili članove IO-a u avion. Ima 15 kombinacija i vidjet ćemo što će biti, ali mislim da ćemo na jesen imati drugačije ustrojen nogometni savez", smatra Sušec.

Komentirao je i gubitak prijenosa utakmica reprezentacije na HRT-u i ne vidi tu ništa sporno.

"Generalno, javne televizije u svijetu gube bitku za sportska prava s komercijalnim televizijama, one to ne mogu izdržati. Sasvim drugačije bi izgledala hrvatska medijska scena da je Treći program 2009. godine postao sportski, tada smo imali sva moguća prava, a koristili smo ih 10-15 posto. Da je to prošlo, ne bi se u takvoj snazi pojavio Sportklub i drugi kanali", istaknuo je.

Govorio je i o zabranama u bivšem režimu.

"Kad su mi nudili da budem šef Informativnog programa, rekli su mi "Božo,sve ti je otvoreno, samo dvije stvari ne smiješ, napadati druga Tita i samoupravni socijalizam".

Kroz karijeru je mnogima možda 'stao na žulj', ali kazao je kako je samo s dvojicom sportaša imao probleme, koje su na kraju ipak riješili.

"Samo dva sportaša su me htjela tući, ali smo se pomirili. To su Zlatko Žagmeštar i nogometaš Tomo Šokota", rekao je te istaknuo kako je najveći dojam na njega ostavio Krešo Ćosić.

"Upoznao sam snagu tog mormonstva, s koliko poštovanja se njega sjećaju, koliko su me cijenili zato što sam prijatelj Kreše Ćosića", rekao je Sušec.

