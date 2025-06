Požar u ćeliji alarm za zatvorski sustav

Kako živjeti 24 sata dnevno na 2,12 četvornih metara prostora? I jesu li to životni uvjeti dostojni čovjeka? Ako se pita Europski sud za ljudska prva (ESLJP) nisu, pa je Hrvatska u zadnje četiri godine osobama koje su živjele u takvim uvjetima isplatila 1,2 milijuna eura odštete. Iz državnog proračuna. Iste države koja bi se trebala pobrinuti da osobe kojima su te odštete isplaćene žive u uvjetima dostojnima čovjeka.



Jer te osobe su pritvorenici i zatvorenici, "stanovnici" 14 hrvatskih zatvora i šest kaznionica, koji čine penalni sustav Hrvatske. A u tom penalnom sustavu, stvari nisu dobre godinama, na što opetovano upozoravaju pravosudni policajci koji rade u nemogućim uvjetima. I koji su najčešće oni koje sustav krivi kada nešto pođe po zlu. Kao što je prije desetak dana loše pošlo na splitskim Bilicama, u kojima je samo zahvaljujući prisebnosti pravosudnih policajaca spriječena katastrofa većih razmjera. Jer samo pravosudnim policajcima splitskog zatvora, koji su bez opreme gasili požar u jednoj od ćelija zatvora, pri tome izvlačeći pritvorenike iz te ćelije, može se zahvaliti što u tom, jednom u nizu incidenata u zatvorskom sustavu, nije bilo mrtvih. U ćeliji, koja ima manje od 20 četvornih metara, bila su devetorica istražnih zatvorenika, iako bi po pravilima u njoj trebala biti četvorica. Požar je navodno izbio zbog zapaljenog madraca, jer su se pritvorenici tako pokušali riješiti – stjenica. S kojima splitski zavor, očito bezuspješno, "ratuje" još tamo do 2023. Po onome što je za sada poznato, pritvorenici su zapalili madrac, požar se brzo proširio, a posljedica toga bilo je 10 ozlijeđenih osoba: jedan pravosudni policajac i devet pritvorenika. Nakon što su ih djelatnici zatvora izvukli iz vatrene ćelije, ukazana im je pomoć. Neki su nakon toga pušteni iz bolnice, no petorica njih zadržana su na liječenju zbog teških ozljeda. Među njima je i Ante Vučak Australac, navodni inicijator tog paleža. Budući da je Vučak dobro poznato ime splitske kriminalne scene, pojavile su se i neslužbene informacije da uzrok požara nisu bile stjenice, već pokušaj Vučkove likvidacije. Ima li u tim neslužbenim informacijama istine, provjerava policija, koja još, kao ni tužiteljstvo, nije objavila rezultat svog kriminalističkog istraživanja.