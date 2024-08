Ukrajinska podvala nije uspjela: Rusi nisu odvukli znatne snage za obranu Kurska, jurišaju na drugoj strani

Nakon ukrajinskog napada na Kursk Rusija će poslati najmanje 30.000 vojnika u tu svoju ratom pogođenu regiju, kazao je jučer ukrajinski vrhovni zapovjednik Oleksander Sirski. Situacija se na tom području još nije stabilizirala, vode se bitke na nekoliko smjerova. Ukrajina je i zadnjih nekoliko dana uspjela zauzeti neka naselja, no to je napredovanje značajno sporije u odnosu na prve dane njena prodora u Kursku. Iako se podaci zaraćenih snaga o tome razlikuju, vjerojatno Ukrajina nadzire više od 1000 četvornih kilometara ruskog teritorija i stotinjak naselja na tom području.

Prometno čvorište

No dok je Ukrajina očekivala kako će njihova akcija u Kursku odvući znatne ruske vojne snage s drugih dijelova bojišnice, to se ipak nije dogodilo u Donecku, gdje Ukrajini prijeti katastrofa. Rusija je povukla u Kursk snage s nekih manje aktivnih dijelova bojišnice, no na Doneck nije nimalo smanjila pritisak, nastavivši tako svoje vojne uspjehe započete osvajanjem Avdijivke u veljači. No zabrinjava brzina kojom Ukrajina gubi nadzor nad područjem pokraj dva velika grada – Pokrovska i Mirnograda.

Samo nekoliko dana trebalo je ruskoj vojsci da ovlada Novohrodivkom, gradom od 14.000 stanovnika, za koji se očekivalo da bude velika prepreka za rusku vojsku koja se nastoji probiti do Pokrovska, grada od 60.000 stanovnika koje je važno logističko sjedište i za koji analitičari upozoravaju kako bi njegov gubitak imao katastrofalne posljedice za obranu cijelog područja prema milijunskom gradu Dnjipru. Ovladavanje Novohrodivkom dovelo je rusku vojsku na 10 km od Pokrovska te omogućilo Rusima ulazak u još jedan važan grad, Selidovo, gdje su za jedan dan stigli do središta mjesta.

Ono što zabrinjava analitičare, ali i brojne ukrajinske blogere, jesu snimke iz osvojenih naselja na tom potezu koje prikazuju gotovo netaknuta okupirana naselja, što ukazuje na brzo povlačenje ukrajinske vojske. Za razliku od onih naselja otprije samo nekoliko mjeseci koja su bila redovno uništavana do zadnje kuće kako bi se slomio otpor ukrajinske vojske u njima, sada ruska vojska osvaja očuvana naselja, i to po nekoliko u danu, na tom dijelu bojišnice.

A Pokrovsk je uistinu vrlo važan grad. Kroz njega prolazi nekoliko željezničkih linija i glavnih cesta. Do prije koji tjedan u Pokrovsku se vodio takoreći normalan život, no to se sada promijenilo. Evakuacija je počela tek nedavno, a sada je policijski sat u gradu i okolnim naseljima uveden od 15 sati pa do sutradan u 11 sati, dakle traje 20 sati. Neki rudnici u tom gradu radili su još početkom kolovoza, a sada svi očekuju skorašnji ulazak ruskih trupa i ulične borbe. Spominje se novi Bahmut. "Pokrovsk je vrlo važno središte, središte obrane. Ako izgubimo Pokrovsk, cijela linija bojišnice će se raspasti", upozorava vojni stručnjak Mihajlo Žirokov.

Herojska obrana

Ukrajina se oslanja na gradsku željezničku i cestovnu infrastrukturu za opskrbu zalihama i pojačanja za svoje trupe na istočnoj liniji fronte, kao i za evakuaciju ranjenika. Gubitak Pokrovska značio bi da bi ti vitalni vojni zadaci postali kudikamo kompliciraniji. To bi također povećalo rizik za druge strateški važne gradove, kao što je Časiv Jar, koji se herojski brani mjesecima, a njegov geografski smještaj omogućuje kontrolu nad širim područjem. "Ako nam prekinu logistiku, tada će Časiv Jar biti osuđen na propast", zaključuje ukrajinski analitičar Pavlo Narožni.