Stiže zahlađenje, za jednu regiju izdano crveno upozorenje. Evo kada temperature padaju ispod nule

Vrijeme će u petak biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom ujutro na krajnjem jugu, a poslijepodne u unutrašnjosti. Prema večeri je u gorju moguća susnježica. Slab do umjeren jugozapadni vjetar prijepodne u okretanju na sjeverozapadni i sjeverni, navečer će pojačati. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura, a na jugu u početku još jugozapadnjak i jugo. Najniža temperatura bit će između 2 i 7, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu između 9 i 14 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za sutra je izdan niz upozorenje zbog vjetra. Crveno upozorenje, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano je za Velebitski kanal. Tamo se očekuje jaka i vrlo jaka, navečer moguća i olujna bura, a najjači udari vjetra bit će 35-70 čvorova (65-130 km/h).

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorava DHMZ. Narančasto upozorenje zbog vjetra je izdano za Kvarner i Kvarnerić te za srednju Dalmaciju, dok je žuto na snazi za zapadnu obalu Istre, sjevernu i južnu Dalmaciju te kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

"Vrlo vjetrovito i valovito i tijekom vikenda - puhat će povremeno jaka i olujna tramontana te bura, lokalno s orkanskim udarima, koja će u ponedjeljak oslabjeti. Početkom tjedna na Jadranu najviše sunčanih sati, a u subotu i nedjelju povremeno će biti povećane naoblake, većinom na jugu moguće i malo kiše. I na kopnu u dane vikenda mnogo oblaka, osobito u subotu i mjestimične oborine, uglavnom u višim predjelima Gorske Hrvatske i snijeg te oborina koja se može smrzavati na tlu pa je potreban dodatan oprez u prometu. U ponedjeljak sunčanije, no uz maglu i mraz tijekom jutra. Umjeren, u subotu ponegdje i jak sjeveroistočnjak oslabjet će početkom novog tjedna", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Idućeg će tjedna temperature u dijelu zemlje pasti ispod nule. Primjerice, u Zagrebu će u utorak najniža temperatura biti -1 °C, u Varaždinu, Virovitici i Vinkovcima -2 °C, a u Gospiću i Osijeku -3 °C.

