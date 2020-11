CNN: Zet nagovoara Trumpa da prizna poraz. Bidenovi pristaše slave diljem zemlje

Joe Biden izabrani je 46. američki predsjednik. I dok Trump uporno odbija priznati poraz, Biden je u pobjedničkom govoru pozvao na ujedinjenje Amerike.

Tijek događaja:

09:30 Iran se nada promjeni u američkoj politici nakon izborne pobjede Joea Bidena na predsjedničkim izborima, poručio je iranski potpredsjednik Ešak Džahangiri u nedjelju putem Twittera.

"Doba Donalda Trumpa i njegova pustolovnog i huškačkog tima konačno je završilo ...nadamo se da će SAD sada promijeniti svoju destruktivnu politiku", napisao je Džahangiri. SAD bi se trebao vratiti svojim međunarodnim obavezama nakon izbora, dodaje je iranski dužnosnik.

Iran je pogotovo zabrinut, što je predsjednik Hasan Rohani također spomenuo u subotu, u pogledu američkog povratka nuklearnom sporazumu s Iranom i ukidanja sankcija, nastavlja Džahangiri. Američki predsjednik Donald Trump povukao se iz nuklearnog sporazuma 2018. koji je trebao osigurati da Iran koristi nuklearni program s niskom razinom obogaćenog urana samo u civilne svrhe te da ne može izgraditi nuklearnu bombu. Budu li sankcije ukinute, izvoz nafte, najveći izvor prihoda, mogao bi se također povećati. Joe Biden obećao je ponovno se vratiti sporazumu iz 2015. godine, koji je Washington sklopio za vrijeme njegova potpredsjedničkog mandata, bude li se i Iran vratio ispunjavanju zahtjeva.

08:41 Dva izvora za CNN javljaju kako Trumpov zet i viši savjetnik Jared Kushner nagovara Trumpa da prizna poraz. Do ovoga je došlo nakon što je Trump objavio da Biden brza da preuzme pobjedu i da pozira kao lažni pobjednik.

Some news — Jared Kushner has approached President Trump about conceding the election, per two sources.