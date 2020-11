Trumpovi odvjetnici: Komunistički novac iz Venezuele utjecao je na izbore

Američki predsjednik Donald Trump i dalje ne miri se s gubitkom predsjedničkih izbora. Ranije današnjeg dana najavio je konferenciju za medije na kojoj će govoriti njegovi odvjetnici, te je istaknuo kako je to korak do njegove pobjede.

- Danas važna presica odvjetnika na vrlo jasnom i održivom putu do pobjede. Stvari lijepo dolaze na svoje mjesto - napisao je na Twitteru.

Important News Conference today by lawyers on a very clear and viable path to victory. Pieces are very nicely falling into place. RNC at 12:00 P.M.