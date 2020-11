Što je sve moguće: Ako Trump i ne prizna poraz, iz Bijele kuće mora po sili zakona

Premda se proces prebrojavanja glasova, pa tako i konačan poraz Donalda Trumpa, bliži kraju, još nema nikakvih naznaka da će Trump prihvatiti poraz i mirno napustiti Bijelu kuću. Štoviše, prema nekim izvorima Trump navodno još uvijek planira i proslavu izborne pobjede.

Sudeći prema njegovim nervoznim objavama na Twitteru i izvještajima američkih medija, Trump i dalje ustrajava na svojoj tezi da je pobijedio, ali da mu je ta pobjeda ukradena, što će dokazivati na sudu. Premda ima i izvještaja koji pokazuju kako je i Trumpu sve jasnije da se poraz približava, očito je da Trump ne odustaje od svoje bizarne interpretacije izbornih rezultata. Dok je prebrojavanje glasova ušlo u peti dan – i to ne samo u ključnim, nego i nizu drugih država, poput Kalifornije, samo što je tamo pobjednik unaprijed poznat – Biden je povećavao prednost u Pennsylvaniji i Georgiji i zadržao prednost u Arizoni i Nevadi, čime se neumitno približavao trenutak kada će se Trump morati suočiti s porazom.

Traže novac za sudovanje

U očekivanju tog trenutka Trumpova je kampanja svojim donatorima poslala poruku kako za pravnu bitku treba najmanje 60 milijuna dolara. Naime, Trumpova je kampanja uložila niz tužbi kojima pokušava uvjeriti sudove u nepravilnosti i izborne krađe, ali ni u jednom slučaju to nije uspjela dokazati, zbog čega promatrači ocjenjuju kako je i u ovom slučaju riječ o pokušaju odgode onog što je neminovno. Za razliku od bankrotirane Trumpove kampanje, Bidenova pliva u novcu, što je Bidenu pomoglo u finišu kampanje, a koristit će mu i u pravnim sporovima koji su u tijeku. Ključni spor vodi se oko prebrojavanja glasova u Pennsylvaniji.

Naime, Trumpova kampanja od Vrhovnog suda traži da se u toj ključnoj saveznoj državi, bez čijih 20 elektorskih glasova Trump ne može do pobjede, ne priznaju birački listići koji su stigli nakon izbornog dana 3. studenoga iako tamošnji zakon predviđa da se moraju uvažiti svi listići koji su i nakon izbora, u roku od tri dana, stigli poštom ako su pravilno popunjeni i poslani.

Premda je sudac Vrhovnog suda SAD-a Samuel Alito u petak navečer odbio republikanski zahtjev da se zaustavi prebrojavanje glasova u Pennsylvaniji, naložio je tamošnjim izbornim odborima da se pridržavaju direktive o razdvajanju glasačkih listića zaprimljenih nakon izbora, no ishod ovog slučaja ne bi trebao promijeniti rezultat u Pennsylvaniji s obzirom na to da je takvih listića tek oko četiri tisuće, što je premalo da se dovede u pitanje Bidenova prednost, koja u ovom trenutku iznosi više od 30 tisuća glasova. Ipak će biti zanimljivo vidjeti kako će se u ovom slučaju postaviti nova sutkinja Amy Coney Barrett, koju je Trump nedavno delegirao u najviši američki sud.

Iako ni iz Pennsylvanije ni iz drugih saveznih država nema nikakvih vijesti o većim izbornim nepravilnostima, Trump i dalje ustrajava na tezi o izbornoj krađi, kojom, zapravo, pokušava delegitimirati Bidenov mandat. Bidenova bi pobjeda lako mogla biti navlas ista kao i Trumpova prije četiri godine, kada je Trump 306 elektorskih glasova proglasio jednom od najvećih izbornih pobjeda u povijesti. Brojenje glasova kontroliraju i demokrati i republikanci, a sve se odvija transparentno. Šefica izbornog odbora u Philadelphiji, koji je pod stalnom opsadom Trumpovih pristaša, izjavila je da se brojenje glasova može uživo pratiti i putem interneta.

Šteti ugledu Amerike

Trumpove neutemeljene optužbe kod jednog dijela njegovih pristaša padaju na plodno tlo, ali i u republikanskim redovima ima i onih, poput bivšeg predsjedničkog kandidata Mitta Romneya, koji upozoravaju da Trump nepriznavanjem rezultata izbora šteti ugledu Amerike u svijetu. Za razliku od Trumpa, koji svojim zapaljivim objavama na Twitteru samo raspiruje strasti, Biden poziva Amerikance da ostanu mirni i da očuvaju vjeru i povjerenje u sustav i da strpljivo pričekaju dok ne budu prebrojeni svi glasovi, uvjeravajući da će biti predsjednik svih Amerikanaca, a ne samo onih koji su glasali za njega.

Iako je u trenutku Bidenova obraćanja američkoj javnosti bilo prilično izvjesno da je on izborni pobjednik, i to bez obzira na gotovo sigurno ponovno prebrojavanje glasova u Georgiji, Biden nije želio proglasiti pobjedu dok svi glasovi ne budu prebrojani. Unatoč napetoj atmosferi i činjenici da su pristaše jednog i drugog predsjedničkog kandidata već nekoliko dana na ulici, veći sukobi nisu zabilježeni. Dok Bidenovi pristaše slave pobjedu, pa su tako u petak i zaplesali na ulicama Philadelphije, Trumpovi pristaše zahtijevaju prekid ili nastavak brojenja glasova, ovisno o tome je li Trump u vodstvu ili zaostaje.

Na nekim mjestima bilo je i sukoba s policijom. Napetost će potrajati sve do Trumpova priznanja poraza iako mnogi sumnjaju da će zbog svog psihološkog profila napraviti taj korak. To i neće biti neophodno, s obzirom na to da će, u slučaju izbornog poraza, Trump morati napustiti Bijelu kuću, bez obzira na svoje želje i očekivanja, i to silom zakona.

