'Napravljena je greška s Modrićem, ali i još jedna kriva procjena. Njih dvojica morali su bolje'

Bolan poraz hrvatske reprezentacije protiv Španjolske iza sebe nosi puno pitanja, a pokušali smo odgovoriti na njih s našim suradnikom, hrvatskim nogometnim analitičarem i skautom Tonijem Bilandžićem koji radi kao šef skautske službe u FK Sarajevu.

- Rekao bih da je dosta igrača bilo ispod svoje razine. Očigledno je da stoperski par nije defenzivno kliknuo kako bi trebao i smatram da smo tu napravili krivu procjenu koji stoperski par izvesti na teren. Pogotovo to mislim zato što smo izveli dva stopera koji su bolji u igri na lopti, a Erlić bi dao više defanzivne stabilnosti u paru sa Šutalom ili Pongračićem. U konačnici su u sva tri primljena gola uključeni Pongračić i Šutalo, kod sva tri gola su imali određeni utjecaj i mogli su bolje reagirati. Također, moj je dojam da je pogreška bila što smo startali s Modrićem praktički na poziciji 'desetke' i što on nije sudjelovao u izlasku iz prve zone igre. Na kraju je Kovačić najviše imao loptu u toj zoni pogotovo rano u prvom poluvremenu, ali nije se najbolje snalazio s njihovim visokim pritiskom, što nije karakteristično za njega, ali nije ni imao puno opcija kada je bio na lopti jer smo bili dosta statični.

GALERIJA Atmosfera i hrvatski navijači u Berlinu

Iznimno pasivan posjed

Kako smo tako lako pukli u tri minute kod prva dva gola Španjolaca? Doima se ironičnim da smo primili golove kad smo krenuli parirati i stvarati kontrolu utakmice te šanse.

- Da, baš je ironično da smo primili golove kad smo počeli igrati i stvarati situacije. Kod oba pogotka smo odigrali labavu obranu, a posebno kod drugog pogotka gdje se činilo da naši igrači su pazili da ne naprave prekršaj na Ruizu i dosta su mu prostora dozvolili da uputi udarac s mjesta gdje se to ne smije dopuštati. Golovi su bili neuobičajeni za nas jer mi inače pozicijski puno ne riskiramo, a ovdje smo to napravili i protivnik nas je uhvatio nespremne, pogotovo kod prvog pogotka gdje su nas 'propucali' kroz sredinu terena u tranziciji.

Pričali smo o Španjolskom posjedu kao najjačem oružju, a golovi su pali baš iz nekih polutranzicijskih situacija. Kako to komentirati?

- Kad smo najavljivali utakmicu, rekli smo da su Španjolci najopasniji kad imaju kontinuirani posjed i polako lome protivnika koji se brani i počne mu padati koncentracija. No isto tako smo istaknuli kako u novoj generaciji imaju direktnost s dva brza i direktna krila, a vidjeli smo koliko nam je to stvaralo problema. Još jedna stvar koja je bila neuobičajena za nas je koliko smo lopti gubili u tom srednjem dijelu terena i tako nudili Španjolcima tranzicijske situacije na širokom prostoru.

Mi smo u ovoj utakmici uzeli Španjolcima posjed prvi put nakon čak 136 njihovih utakmica u nizu. Čudo je da smo u takvoj utakmici poraženi s 0:3, zar ne?

- Napravili smo taj statistički podvig s posjedom, ali naš posjed je bio jako pasivan. Jako je teško biti pametan kad uzmeš posjed jednim Španjolcima, a na kraju izgubiš jeftinim golovima. Bio sam iznenađen da smo imali tako velik posjed uzevši u obzir toliko malo kretanja bez lopte, pogotovo u prvom poluvremenu. Nismo puno nudili igraču na lopti i tu smo bili jako ograničeni u rješenjima. Dosta našeg posjeda bilo je između stopera i vratara, jako puno lopti smo vratili Livakoviću pod pritiskom. Kad god smo uspjeli doći u zadnju trećinu s tim posjedom, unatoč činjenici da se vidjelo kako oni imaju probleme u obrani i da ih se može ugroziti, nismo to iskorištavali. Jednostavno nismo efikasno prenosili loptu efikasno preko centra. Bilo je tu prostora, ali taj posjed nismo dovoljno efikasno koristili, jer vidjelo se kad god bi napravili okomito dodavanje prema Majeru ili Kramariću između njihovih linija, oni su imali problema, ali jednostavno nismo to koristili dovoljno često.

Penal jedina 'crna mrlja'

Kako usporediti uloge vođa, Rodrija i Luke Modrića u svojim momčadima i ono što su napravili na terenu?

- Rodri je igrao klasični 'rodrijevski' nogomet, ali moram reći da me ipak malo iznenadio. Uspjeli su mu stvarno nekoliko puta provući pas iza leđa i otvarale su nam se neke situacije, koje nismo iskoristili. Puno je bolje Rodri izgledao kad je kod nas Modrić igrao na toj ofenzivnijoj poziciji, kao istureni vezni, jer tada je držao Modrića i težio da ne prođe dodavanje do njega. Na kraju krajeva, kažem da je igrao 'rodrijevski' jer je bezbroj lopti reciklirao za Španjolce kad god smo pokušali izaći u neke kontre ili izbijali loptu nakon centaršuta često je on pokupio te otpatke. Njegova vrijednost je i dalje bila na visokoj razini za Španjolce. U konačnici napravio je penal koji je mogao biti kažnjen i crvenim kartonom s obzirom da je napravio faul s leđa na prazan gol. Kod Modrića je, kao što smo već rekli, bilo pogrešno držati ga na 'desetci' i nije mogao puno ponuditi. Jednostavno je bio odsječen od igre i nije bio na lopti, sve dok se tek kasnije nije počeo spuštati niže. Modrić nam treba biti niže u organizaciji igre, jak je na lopti i mogao nam je pomoći riješiti neke situacije pogotovo protiv španjolskog presinga gdje smo znali da se sigurno neće povući kada smo mi u posjedu lopte. Od samog početka utakmice smo loše krenuli i upravo to stavljanje Modrića na ofenzivniju poziciju nam nije puno donijelo - zaključio je Bilandžić.

