Barišić Čubeliću: 'Puno si nam pomogao, dali smo mu 10.000, a dat ćemo i još...'

Prvo ga je teretio, pa onda promijenio iskaz. Koji je davao tri puta. A onda je u prosincu 2021. i kod javnog bilježnika ovjerio izjavu koja je priložena uz žalbu na nepravomoćnu osuđujuću presudu. U toj izjavi naveo je da je neistina da je pred Županijskim sudom u Splitu teretio Tomislava Šoljića i da je presuda donesena jer ga je on teretio, a on ga na mjestu događaja uopće nije vidio. Ustvrdio je i da su prethodni iskazi koje je dao u istrazi lažni te ih je dao na nagovor ljudi koji su s njim ležali u bolničkoj sobi, dok se on borio za život.

Tako je zborio Jozo Čabraja, stari znanac policije i pravosuđa, a ujedno i razlog za pokretanje zadnje akcije USKOK-a, koja je rezultirala uhićenjem više osoba, zbog sumnje da su na njega radile pritisak kako bi promijenio iskaz. Čabrajin iskaz je vezan uz pravi revolveraški obračun u Kaštelima 2020. koji je rezultirao Čabrajinim ranjavanjem i ubojstvom Marija Boljata Pajkića. No sada su se neki akteri te priče našli u problemu i završili u istražnom zatvoru, jer USKOK sumnja da su Čabraji dali najmanje 30.000 eura da promijeni iskaz. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor Mihaelu Barunu, Mati Šukeru, Tonćiju Barišiću i Tomislavu Šoljiću, koji je u bijegu.

Priča koja se sada ponovo aktualizirala počela je 14. lipnja 2020. u 22.50 u Kaštel Kambelovcu kada je Mario Boljat istukao Jakova Šimića. Ovaj se nakon toga, ponižen poželio osvetiti, pa je u pomoć pozvao braću Matu i Josipa Šukera, njihova rođaka Ivana Radovića, Tonija Vitaljića i Tomislava Šoljića. Njih su šestorica zatim po kafićima u Kaštel Lukšiću tražila Boljata. Dok su ga tražili, prema optužnici, Šimić ga je više puta zvao na mobitel te ga tražio da se nađu pred veslačkom klubom. Šimić je na koncu pristao, a na mjesto "sastanka" s njim je došao i Čabraja. Tamo su ih dočekali Šimić i ekipa koja se s Boljatom i Čabrajom prvo posvađala, a zatim je počelo naguravanje te na koncu i pucnjava. Šimić se teretio da je izvukao pištolj te više puta zapucao prema Boljatu i Čabraji. Boljata je pogodio u lijevu potkoljenicu te je on pao na pod. U tom su trenutku svi optuženici osim Šoljića, Boljata počeli udarati, kako se navodi u optužnici, tupotvrdim predmetom po glavi i tijelu. Boljata, koji je ležao na tlu udarali su više puta te su sprječavali Čabraju da mu pomogne. Uslijed tih udaraca, Boljat je zadobio teške i po život opasne ozljede, odnosno krvne podljeve i oguljotine kože, udova, leđa i lijeve stražnjice, razderno-gnječne rane glave, a slomljena mu je lubanja te nagnječen mozak.

U međuvremenu, Čabraja je ispalio hice upozorenja, pa su optuženici prestali udarati Boljata, a Čabraja je pokušao pobjeći trčeći prema moru. No, prema optužnici, Šoljić je pucao prema njemu, ispalivši više hitaca te ga je pogodio u leđa, prsa, kralježnicu i nogu. Čabraja je bio teško ozlijeđen jer je zadobio prostrjelnu ranu lijeve natkoljenice, tri ustrjelne ozljede prsnog koša i strijelnu ranu u području leđa, zbog čega je pao na pod. Dok je bio na podu, svi su optuženici došli do njega te su i njega kao i Boljata počeli udarati tupotvrdim predmetom po glavi i tijelu zbog čega je zadobio krvne podljeve kože kapaka oba oka, razderno-gnječnu ranu desnog obraza i donje usnice, bio mu je izbijen i jedan zub. Za to vrijeme, dok je Boljat bespomoćno ležao licem okrenut prema tlu, prišao mu je, prema optužnici, Šoljić koji mu je u leđa ispalio dva hica iz vatrenog oružja. Hici su prošli kroz Boljatovo srce i pluća, a u optužnici se navodi da je preminuo zbog moždanih ozljeda glave i strijelnih rana leđa. Boljat se bavio boksom te je sudjelovao i MMA borbama, a na njega je bilo pucano 2011. kada je bio teško ranjen no tada je preživio. Slučaj se prvo istraživao kao nasilničko ponašanje, no na koncu su svi involvirani bili optuženi za teško ubojstvo. No nisu svi bili i osuđeni zbog toga.

POVEZANI ČLANCI:

Zbog navedenog šestorka je u prosincu 2021. na Županijskom sudu u Splitu bila nepravomoćno osuđena na ukupno 48 godina zatvora. No u travnju 2022. tu je presudu ukinuo Visoki kazneni sud. (VKS). Prema nepravomoćnoj presudi Šimić je bio osuđen na 10 godina zatvora, Mate Šuker, Josip Šuker, Toni Vitaljić i Ivan Radović, bili su osuđeni na po dvije godine zatvora, a Šoljić na 30 godina zatvora. Njemu je odlukom VKS-a kazana preinačena na 19 godina zatvora, a on je Vrhovnom sudu podnio zahtjev za izvanrednim preispitivanjem presude koji mu je u veljači 2023. prihvaćen, pa su mu ukinute presude Županijskog suda u Splitu i presuda VKS-a. Ponovljeno suđenje za ubojstvo Boljata traje pred sudom u Splitu, svima osim Radoviću, koji je u međuvremenu preminuo, a u međuvremenu Čabraja je u ožujku bio ponovno pozvan za svjedoka.

- Ne mogu vam ništa kazati o tom događaju, jer se ničega ne sjećam zbog ozljeda koje sam zadobio - kazao je tada. Nakon toga su mu predočeni njegovi iskazi iz istrage i s ranijeg suđenja, na što je on kazao: - Tog iskaza s rasprave se sjećam i ostajem kod njega. Ništa drugo nema za reći i ne smatram se ni žrtvom ni oštećenikom. No kako se to što je govorio u ožujku razlikovalo od onog što je govorio u istrazi, USKOK je to počeo istraživati te je na koncu zaključio da su involvirali u slučaj odmah nakon okršaja Kaštel Kambelovcu počeli pritiskati Čabraju oko njegovog iskaza. Komunicirali su preko kriptiranog SKY-a i ANOM-a, te se sumnja da su posredstvom Josipa Čubelića Čabraji dali prvo 10.000 eura kako ne bi rekao istinu. Osim toga, zanimljivo je da su Barun i Barišić 3. svibnja 2021. kao publika bili u sudnici kada je Čabraja davao iskaz, a tužiteljstvo smatra da je tu bila riječ o suptilnoj prijetnji. Nakon toga Čubelić i Barišić komuniciraju i Barišić mu kaže: - Napravio si puno za nas. - Napravio sam to za Tomu - odgovara mu Čubelić. - Dali smo mu 10.000, a dat ćemo mu još toliko - replicira mu sugovornik.

Čubelić, koji je u istražnom zatvoru od ranije je također osumnjičen u ovoj priči, a osumnjičen je i Čabraja koji se tereti za davanje lažnog iskaza. Barun i Šuker su iznijeli obrane i negirali krivnju, Barišić se branio šutnjom, a Šoljić je već godinama u bijegu i nalazi se na Europolovoj listi najtraženijih i najopasnijih bjegunaca. U međuvremenu se opet našao na meti USKOK-a i u akciji Složna braća koja se bavi milijunskim poreznim prevarama. Šuker je inače, tvrdi USKOK, bio toliko odlučan da Čabraju "nagovori" na davanje lažnog iskaza da se oko toga s drugima dogovarao dok je bio u istražnom zatvoru, a da bi to mogao činiti, prethodno je nabavio mobitel, kojeg naravno nije smio imati.

Što se tiče Čubelića i Čabraje, iako su obojica obuhvaćena ovom istragom, nisu uhićeni jer su obojica iza rešetaka. Čabraja služi kaznu od 11 godina zatvora zbog ubojstva Marina Matijaša u Kaštelima u lipnju 2014. Čubelića je USKOK nedavno optužio zbog droge, prije par mjeseci ga je u istražnom zatvoru u Zadru napao drugi pritvorenik, a njegovo ranjavanje u travnju 2023. na splitskim Skalicama je izazvalo pravi tektonski poremećaj na kriminalnoj sceni. Jer za pokušaj njegovog ubojstva kasnije je osumnjičen i Nenad Petrak koji je do tada bio poprilično samozatajan, no kasnije se ispostavio da je jedan od navodnih narko bossova Balkanskog kartela. Tako barem tvrde MUP i Europol, a Petrak je nakon uhićenja u Istanbulu u akciji Kartel 2 izručen Hrvatskoj. Od tada je u istražnom zatvoru, a USKOK ga je upravo optužio da je ustrojio i predvodio zločinačko udruženje kojem se na teret stavlja krijumčarenje 2,3 tone kokaina.

GALERIJA Napadač u Kaštelima nastrijelio jednog muškarca, drugog udario sjekirom