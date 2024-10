Propucali ga sedam puta: Boksač ubijen pred kućnim pragom, traga se za napadačima

Profesionalni boksač Mylik Birdsong ubijen je ispred svoje obiteljske kuće prošle nedjelje u poslijepodnevnim satima. Prema navodima policije Los Angelesa, ubijeni borac stajao je ispred svog automobila i pričao s devojkom. Tada se iznenada pojavio crni terenac, a osobe u njemu počele su pucati po Birdsongu.

U boksača su ispalite više hitaca. Služba hitne pomoći je u kratkome vremenu uspjela doći na mjesto gdje je Birdsong napadnut. Pružili su mu prvu pomoć i prevezli ga u obližnju bolnicu, no malo zatim je boksač preminuo od ozljeda zadobivenih tijekom napada. Prema navodima policije, imao je sedam prostrijelnih rana u gornjem dijelu tijela.

Motiv napada nije poznat. Tamošnja policija traga za počiniteljima. Nakon svega se oglasio boksačev očuh. "Srce mi se slama jer su to napravili pred mojim očima. Ubili su mog sina pred mojim očima", rekao je, a duboku tugu je izrazila i ožaloščena majka: "Svaki put kad bi me vidio, poljubio bi me i rekao da me voli. Poljubio me ispred vrata i rekao – Mama, vidimo se za nekoliko dana. Rekla sam – U redu, dušo. Malo kasnije sam čula pucnjeve."

Birdsong, također poznati i po nadimku King Mylik rođen je u Los Angelesu. U svojoj profesionalnoj karijeri ostvario je 15 pobjeda. Od toga je 10 pobjeda ostvario nokautom. Poražen je tek jednom u svojoj profesionalnoj karijeri, a u trenutku smrti bije je aktualni prvak welter kategorije po WBF-u.

