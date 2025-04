Sedam mjeseci zatvora jer je liječniku na hitnoj prijetio s ekipom u četiri 'Audija'

Općepoznato je da tko nije životno ugrožen mora se naoružati strpljenjem na hitnom prijemu u bolnici, ali nekima se dogodi da alkohol u njima probudi "demone". Takav se životni oksimoron dogodio Denisu K. (35) lani u kolovozu u Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj ulici u Zagrebu i to ga košta sedam mjeseci zatvora. U vidno alkoholiziranom stanju stvarao je buku i pokušavao ući u ambulantu govoreći "Vi ste svi smijurija, odmah moram biti pregledan", a zatim je liječniku u hitnom prijemu, u namjeri da ga zastraši, rekao: "Ispred bolnice te čekaju četiri auta, tko zna što će ti se dogoditi". Tako je počinio kazneno djelo prijetnje za koje je dobio sedam mjeseci zatvora kod suca Mirka Aužine u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Optuženikovu žalbu viši je sud odbio. Denis K. se branio da se ne sjeća samog događaja jer je bio pijan. U to je vrijeme bio na bolovanju i s društvom je noć prije pio pivu s votkom. Alarm na mobitelu upozorio ga je da mora ići na pregled ruke. Kako je liječnik u svom svjedočenju spomenuo da trenira, Denis K. je zaključio kako je zapravo u većoj opasnosti bio on, nego liječnik kojem niti u jednom trenutku nije rekao da će ga ubiti. U sudnici je osvijestio da bi mogao završiti u zatvoru pa je sucu rekao da je njegov problem što kad počne piti ne može se zaustaviti, a u zatvoru nisu nikakvi uvjeti za liječenje od ovisnosti.

Liječnik je svjedočio kako je posao na hitnom prijemu na odjelu ortopedije i traumatologije vrlo stresan, uvijek je ogromna gužva, a pacijenti nisu svjesni koliko je to stresan posao. Sjetio se da je optuženik derući se u ambulantu upao poput kauboja očito želeći da bude pregledan preko reda, premda postoje određeni medicinski protokoli koji moraju biti poštivani. Liječnik je potvrdio navode iz optužnice, dodajući kako je optuženik vikao kako on neće pet sati čekati na pregled. Na njegove pokušaje da ga smiri, uzvratio je "znaš li kako boli ova ruka, kako bi tebi bilo..." te ga je počeo hvatati za ruku. Liječniku to nije bilo nešto ozbiljno i ništa mu ne zamjera. Ali, potom mu je prijetio da ispred bolnice čeka ekipa u četiri, pet "Audija", što ga je uznemirilo. S obzirom da je dugo u sportu, razmišljao je i o tome da sam izbaci nasilnika iz ambulante jer ga nije uspio smiriti, ali je ipak tražio zaštitara da zove policiju. Poziv policiji upućen je u 8.06 ujutro. Optuženik je govorio suvislo, vidjelo se da nije trijezan, ali nije bio u stanju da ne može hodati. Liječniku je žao što je do toga došlo.

Kad je sudac optuženiku ponudio da i sam nešto pita svjedoka, Denis K. je rekao: "Danas ga prvi put vidim.". Policija je alkotestom u 8.50 sati utvrdila da je Denis K. imao 2,51 g/kg koncentraciju alkohola. Prema nalazu i mišljenju vještaka psihijatra, Denis K. je ovisnik o alkoholu te su kod njega prisutne karakterne promjene osobnosti obilježene emocionalnom nestabilnošću, sniženim pragom na frustracije i smanjenom kontrolom impulzivnosti.

Sudac je uzeo u obzir da se radilo o ozbiljnim prijetnjama koje je optuženik derući se uputio liječniku na radnom mjestu, ne mareći za medicinsko osoblje i pacijente. Zaključio je da je optuženik bio svjestan svoga ponašanja s namjerom da zastraši liječnika kako bi ga pregledao preko reda kad je vidio velik broj pacijenata ispred njega.

Optuženiku je pri odmjeravanju kazne za otegotno uzeto što je već kazneno osuđivan zbog prijetnje i nasilja u obitelji na djelomično uvjetnu osudu pa je i liječniku prijetio dok je na snazi bio rok provjeravanja iz uvjetovanog dijela kazne izrečene u Općinskom sudu u Velikoj Gorici koja je postala pravomoćna u siječnju 2024. U četiri navrata je osuđivan i zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te zbog nasilja u obitelji. Stoga je sudac zaključio da je optuženik očito nasilno postupanje usvojio kao ustaljeni obrazac ponašanja, a dosadašnje sankcije nisu na njega utjecale. Izrečena mu je i mjera liječenja od alkoholizma. Oslobođen je dužnosti naknade troškova postupka jer je za boravka u istražnom zatvoru ostao bez posla, a nema imovine.