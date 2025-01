Autom pokosio prosvjednicu u Srbiji: 'Vučić daje vjetar u leđa raznoraznim luđacima'

Pokušaj ubojstva 20-godišnje studentice, koje se jučer dogodilo na beogradskim ulicama tako što je jedan muškarac u automobilu namjerno pregazio studenticu koja se sa svojim kolegicama i kolegama nalazila na blokadi u Rooseveltovoj ulici, zgrozio je javnost. Vozač je nedugo nakon toga uhićen, a o svemu se nekoliko sati kasnije oglasio i predsjednik države Aleksandar Vučić.

“Tužiteljstvo je provelo istragu, policija je prikupila sve informacije, tužiteljstvo je podiglo optužnicu i sada je na sudovima da donesu svoju odluku. U međuvremenu smo bili svjedoci zloupotrebe tragedije, kao i obično, od istih onih političkih subjekata koji bez volje naroda, bez demokracije i bez izbora mogu da se dočepaju vlasti. I to ne bi bio veliki problem, ali će na kraju biti riješen demokratskim izražavanjem volje naroda“, poručio je Vučić, uz dodatak kako postoji sukob unutar samih studenata koji traje danima, a to neki koriste, tvrdi Vučić, na poziv na nasilje protiv političkih neistomišljenika.

„Vučić je inspiracija za ovo što se dogodilo. Njegove izjave su dovele do toga“, jasan je Vuk Cvijić, ugledni novinar tjednika Radar, koji, komentirajući uznemirujuće scene s beogradskih ulice za Večernji list, nema dileme čija je to odgovornost. „Vučićeve riječi su pretočene u djela. Vraćaju nas na svoja izvorna kriminalna radikalska podešavanja iz 90-ih, ističe Cvijić.

Sofija Todrović, izvršna direktorica Inicijative mladih Srbije i sama često meta napada režima, bila je na jučerašnjem prosvjedu. U razgovoru za Večernji list upozorava kako ovo nije prvi put da ljudi automobilima nasrću na prosvjednike. Podsjeća i na nedavne riječi Aleksandra Vučića nakon jednog slučaja zalijetanja automobilom na prosvjednike.

„On je rekao da ti ljudi nemaju zašto da odgovaraju, zato što se oni samo voze automobilom i netko im blokira promet. Samim time on daje vjetar u leđa raznoraznim luđacima. Ako ti kažeš da ti ljudi koji tako ulijeću automobilima u mase, da tu ne postoji nikakav problem, zapravo takvim izjavama potičeš ljude da to rade“, upozorava Sofija Todorović na Vučićeve izjave. „Zbog toga je važna odgovornost za svaku javno izgovorenu riječ“, napominje naša sugovornica.

Pokušaj ubojstva mlade djevojke, koja je zadržana u bolnici, gdje se oporavlja, još je više razbjesnio, ne samo studente, nego i cjelokupnu javnost. Novi prosvjed je danas ispred zgrade Radio Televizije Srbije, koju prosvjednici optužuju da manipulira izvještavanjem o studentskim prosvjedima i blokadama. Pokušaj ubojstva studentice, primjerice, nazvali su incidentom.

“Ja vjerujem da ovo sve što se događa jeste uzdrmalo režim i to pokazuju njihovi postupci. Oni za sada u političkom smislu idu iz greške u grešku i zaista sve njihove akcije i odgovori pokazuju da oni nemaju sluha za ono što im građani poručuju i da oni nemaju sluha za veliki dio stanovništva koji zaista na stvari gleda drugačije od njih. Pokušavaju nasiljem, agresijom i represijom riješiti probleme. Tako se problemi u društvu ne rješavaju”, napominje Sofija Todorović, koja dodaje kako je pad Srbije počeo nakon ubojstva premijera Zorana Đinđića.

“ To zaista nije bilo samo ubojstvo jednog čovjeka. To je bilo je ubojstvo jedne nade i jedne vjere u neko drugačije sutra, ne samo drugačije sutra, nego u neku drugačiju Srbiju, koja ne samo da može biti drugačija, nego treba biti drugačija. Jer ovo je zemlja koja ima zaista jako puno kvalitetnih ljudi. I nakon ubojstva premijera, ja u tom nekom društveno političkom smislu neku vrstu progresa nisam vidjela. Možemo razgovarati o nekim ekonomskim rezultatima ili o nekim bazičnim stvarima, ali za opstanak jednog društva nije dovoljna samo povoljna ekonomska situacija, potrebne su i mnoge druge stvari. Potrebne su stabilne institucije, potrebni su odgovorni lideri. Potrebni su zaposleni u javnim upravama koji rade svoj posao. Potrebni su mediji koji izvještavaju slobodno, profesionalno i odgovorno. To su sve stvari koje su potrebne. U tom smislu mi smo u velikom problemu i to traje već dugo. I ja mislim da sve ovo što se sada događa i sve ovo što sada možemo vidjeti jeste rezultat ne samo pada nadstrešnice u Novom Sadu, nego i svega što se u Srbiji događa posljednje desetljeće i više”, upozorava izvršna direktorica Inicijative mladih Srbije.

Na pitanje je li studentski bunt označio početak kraja vladavine Aleksandra Vučića odgovara:

“Ne znam je li to početak kraja Aleksandra Vučića. Početak kraja Aleksandra Vučića je samo simbol za neku Srbiju kakvu mi želimo vidjeti, ali koja ne bi trebala početi samo s političkim krajem jednog čovjeka. Srbija kakvu želimo vidjeti mora se graditi u različitim segmentima i na različite načine. Ono u što sam potpuno sigurna je da odavde nema nazad i ne postoji način da se poništi sve što se sada probudilo u građanima i u našem društvu. Nebitno je do kada će ovi protesti u ovom obliku trajati. Način na koji ljudi sad vide stvari i o njima razgovaraju, ta jedna osnaženost koja se širi od grada do grada, od zajednice do zajednice, je nešto što se ne može poništiti, niti nestati zaustavljanjem blokada fakulteta. Ja sam sigurna da se ovo što se sada probudilo ne može uspavati, samo može poprimiti neki drugi oblik. Ali vjerujem da je svima cilj da Srbija bude drugačija zemlja, a nažalost, s Aleksandrom Vučićem na njenom čelu, to nije moguće“, zaključuje Sofija Todorović u razgovoru za Večernji list.

Prosvjedi se nastavljaju, a uzdrmana vlast i huškački mediji optužuju prosvjednike da su strani agenti. No, takva propaganda svakim danom ima sve manje šanse kod građana.