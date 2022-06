Autogume i akumulatore odnesite u reciklažno dvorište

Sve ono što ne stane u naše žute, plave i smeđe spremnike možemo odnijeti i u jedno od 20 reciklažnih dvorišta, koliko ih se nalazi u Zagrebu. Glomazni otpad, stari uređaji, uništena odjeća, plastična ambalaža – sve su to artikli koje djelatnici dvorišta zaprimaju i zatim šalju na razvrstavanje i oporabu. Riječ je o posebno ograđenom i nadziranom prostoru koji je namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, a namijenjen je isključivo građanima. Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Na području Zagreba nalazi se deset reciklažnih i deset mobilnih reciklažnih dvorišta, a građani ondje mogu odložiti tridesetak vrsta otpada, i to bez naknade. A koja je razlika između fiksnog i mobilnog dvorišta? Mobilno se može ukloniti u svakom trenutku i postaviti na drugu lokaciju, a fiksna su građevine. Sve zaprimaju otpad kojeg možemo imati u kućanstvu. U dvorišta se može ući pješice, ali i automobilom, a oni koji nisu sigurni u koji spremnik mogu odložiti svoj otpad, uvijek mogu pitati jednog od djelatnika. Sudeći po odloženim količinama otpada, reciklažna su dvorišta sve popularnija: od 2015. pa do kraja 2020. godine količine otpada zaprimljenog u reciklažnim dvorištima podružnice Čistoća porasle su, naime, za 26,7 tisuća tona, odnosno četiri puta.

Donedavno je u reciklažna dvorišta mogao dolaziti bilo tko, no od kraja 2020. godine Zagrebački holding uveo je evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu. To znači da je pri ulasku u reciklažno dvorište potrebno predočiti osobnu iskaznicu kao i sistemski broj obveznika i objekta korisnika, koji se može pronaći na jedinstvenoj uplatnici. Dovezeni otpad zatim se važe po frakcijama, a sve ide u evidenciju.

A što se ondje može ostaviti? Papir i karton, plastika, metalna ambalaža i limenke, stakleni ambalažni otpad i ravno staklo, stiropor, PET - boce, PE - folije, stari lijekovi, elektronički otpad, otpadne gume bez naplatka (do 4 komada), baterije i akumulatori, glomazni i drveni otpad, tekstil i odjeća, fluorescentne cijevi, zeleni otpad, građevinski otpad te metalni glomazni otpad. Zaprimaju se i otpadna motorna i jestiva ulja, kiseline, lužine, otapala, zauljena ambalaža te ambalaža onečišćena opasnim tvarima, poput boja i lakova iz kućanstava, i to na svim lokacijama osim dvorišta u Podsljemenu na Bidrovečkoj cesti.

Sve to može se ostaviti kako u fiksno tako i u mobilno reciklažno dvorište, a u dvorištima u Klari, na Jakuševcu, u Jelkovcu te na Žitnjaku mogu se odložiti i azbestne ploče, ali samo u količini do 200 kilograma, odnosno 20 ploča. Na iste lokacije može se odnijeti i knauf te izolacijski materijal (staklena i kamena vuna), također u maksimalnoj količini do 200 kilograma. Može se ostaviti i građevinski otpad nastao pri održavanju i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, ali samo u količini do 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno 10 vreća po 20 kilograma.

Što se radnog vremena reciklažnih dvorišta tiče, od ponedjeljka i subote rade od 6.30 do 20 sati, uz iznimku mobilnog reciklažnog dvorišta Trešnjevka - jug, koje je otvoreno od 8 do 20 sati. Neka od njih rade i nedjeljom od 8 do 14 sati, a riječ je o lokacijama u Svetoj Klari, Jelkovcu, Špansko, Gornja Dubrava i Gornji Grad – Medveščak. Sva su dvorišta blagdanima i državnim praznicima zatvorena. Osim putem mobilne aplikacije Razvrstaj MojZG, cijeli popis lokacija može se pronaći na web-stranicama Čistoće.

