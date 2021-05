Zašto trebate postati inteligentna tvrtka? - Zato što je to vaša sudbina!

U svijetu u kojem smo okruženi stalnim i sve bržim promjenama i sve većim brojem najraznovrsnijih izazova, razlika između tvrtki koje se u svom svakodnevnom radu koriste najnovijim rješenjima za planiranje poslovnih resursa (ERP – Enterprise Resource Planning) i onih koje to još nisu učinile, postaje više nego očita. Vještina upravljanja neizvjesnošću nova je tržišna prednost, a okretnost u poslu i moć predviđanja jamci su budućeg uspjeha. Današnje tvrtke moraju uvijek biti bar korak ispred konkurencije – moraju stalno smišljati nove proizvode i kupcima pružati iznimne doživljaje te istodobno štedjeti i ostvarivati dobit.

Kako prijeći na najbolji softver

Za mnoge vrhunske tvrtke i one koje to žele postati inteligentan softver za planiranje poslovnih resursa alat je koji već imaju. Upotrebljava ga čak 86 posto u svijetu najinovativnijih kompanija, 75 posto najodrživijih i čak 52 posto s popisa 500 najboljih tvrtki časopisa Fortune. Sve one svoje poslovanje već dulje vrijeme temelje na rješenju SAP S/4HANA. To je još izraženije u Europi. Inteligentan softver za planiranje poslovnih resursa rabi čak 98 posto tvrtki s dionicama na burzi vrijednosnica euro zone – EuroStoxx 50. Riječ je o 50 najkvalitetnijih (tzv. blue chip) kompanija, a svaka je predvodnica u svom sektoru. U svijetu se od prošle godine svakog sata radnog vremena dovršava instalacija bar jednog SAP S/4HANA rješenja.

Zašto? Zato što je SAP S/4HANA rješenje koje tvrtkama donosi dugoročne uvide u profitabilnost baš svakog elementa u poslovanju – svakog korisnika, svih proizvoda i usluga te svih karika u lancima opskrbe. Automatiziraju se zahtjevne zadaće, procjenjuju rizici i stalno nadziru poslovni procesi te se tako tvrtkama pomaže pri usklađivanju s propisima koji se stalno mijenjaju. SAP S/4HANA kombinirano prati i analizira sve transakcije i olakšava donošenje odluka jer je sve zasnovano na provjerenim podacima.

Prijelaz na bolji softver nikad nije bio tako lak i jednostavan, a ova ponuda omogućuje vam da rastete sa SAP-om (RISE with SAP) uz pomoć svojevrsne usluge transformiranja poslovanja. Ponuda je doista jedinstvena, a tvrtkama – bez obzira na to jesu li tek započele poslovanje kao startup ili su već dugovječne, razvijene kompanije – otvara put k ostvarenju koncepta inteligentnog poduzeća (Intelligent Enterprise). SAP, poput vještog poslužitelja, odgovorno preuzima sve zadatke – upravlja svim alatima, uslugama i operacijama te pruža tehničku podršku uz mjesečnu pretplatu. Riječ je o cjelovitom pristupu koji tvrtkama pomaže u istinskoj transformaciji poslovanja, a ne samo u tehničkoj migraciji na novi softver.

Inteligentne financije

Sve neizvjesniji uvjeti poslovanja stvaraju dodatni pritisak na direktore financija. SAP je organizirao niz internetskih seminara o inteligentnim financijama u razdoblju od 22. travnja do 16. lipnja ove godine kako bi sve zainteresirane upoznao s glavnim postavkama i ponudio informacije o pojedinostima svoje jedinstvene ponude “Rastite sa SAP-om” i pokazao na koje sve načine snažna platforma SAP S/4HANA pomaže direktorima financija u postizanju mjerljive nove vrijednosti, ostvarivanju snažnijeg učinka na poslovanje i u osmišljavanju inovacija te u praćenju pojedinosti poslovanja u trenutku u kojem se one događaju.

Na internetskim seminarima okupit će se partneri, korisnici i stručnjaci iz SAP-ovih regija srednje i istočne Europe te doznati kako mogu ostvariti još mnoge poslovne prednosti razmjenjujući vlastita iskustava u radu sa SAP-ovim rješenjima.

Rastite sa SAP-om, osnove i prednosti

Jednostavnost - sve što tvrtkama treba za transformaciju poslovanja nalazi se u jednom paketu.

• Riječ je o jedinstvenoj ponudi, jednom ugovoru sa samo jednom tvrtkom, koja se brine o svemu.

• Riječ je o infrastrukturi za upravljanje sustavima i podacima koja u potpunosti odgovara poslovnim potrebama tvrtke.

• Omogućuje nadogradnju, proširivanje i integraciju s bilo kojim drugim rješenjem (SAP-ovim ili nekim drugim). Omogućuje modeliranje svih podataka i povezivanje svih poslovnih procesa, sa SAP Business Technology Platformom.

• Čini tvrtku okretnijom i spremnijom, uvijek i svugdje - od najudaljenijeg ruba poslovanja, do samog središta: s rješenjem SAP S/4HANA Cloud.

• Povezuje sve i omogućava suradnju sa svima - kako na razini tvrtke tako i na razini najveće poslovne mreže u svijetu, koja se sastoji od dobavljača, logistike i mreže za upravljanje imovinom.

Usluga na raspolaganju (Concierge Service) – SAP je tu, na svakom koraku transformacije tvrtke u inteligentno poduzeće.

• Analiza poslovnih procesa pronaći će točku s koje tvrtka treba započeti preobrazbu, a usporedbom sa standardima industrije u kojoj radi, uz SAP-ove preporuke, znat će na što se, u toj preobrazbi, prvo mora usredotočiti.

• Potpuna podrška tijekom migracije sa sadašnjeg ERP okružja, uz pomoć SAP alata i edukacije dostupne putem platforme SAP Services.

• Ekosustav s više od 22 tisuće partnera, spreman za svaku moguću podršku koju tvrtka zatreba.



Ubrzani ishodi - Potpuno preobrazite sve aspekte poslovanja, bržom proizvodnjom i stvaranjem dodatne vrijednosti, bez visokih početnih ulaganja.

• Veće uštede, brži rad i bolje odluke - na svim razinama tvrtke, integracijom podataka, inteligentnim tehnologijama i ERP softverom na jednoj jedinoj platformi, na jednom jedinom podatkovnom modelu.

• Ponuda programa Rastite sa SAP-om omogućuje korisnicima brži povrat na ulaganja, ostvarivanje nove vrijednosti i 20 postotno smanjenje ukupnog troška vlasništva tijekom pet godina uporabe rješenja SAP S/4HANA Cloud, u usporedbi s tradicionalnim ERP instalacijama.*

Napredak brži nego ikad: suvremena, agilna, digitalna platforma

Prema SAP-ovom testu učinkovitosti (SAP Performance Benchmarking):

- tvrtke koje imaju softverski sustav s uvidom u povijesne financijske podatke i jasan pogled unaprijed, kako na operativnoj tako i na financijskoj razini, mogu dosegnuti 76 posto višu operativnu maržu.

- financijske organizacije koje mogu stalno prognozirati i izvoditi simulacije, imaju 36 posto niže troškove izrade proračuna i predviđanja.

- potrebno im je 26 posto manje dana za godišnji financijski izvještaj i integraciju s glavnom knjigom, tako da ne moraju provoditi računovodstvena poravnanja.

- 10 posto veća točnost prognoza, do kojih dolaze analizom u realnom vremenu (tzv. ad hoc) i izradom izvještaja u svima glavnim dimenzijama poslovanja, kao što su korisnici, regije i odjeli. Analize se mogu provoditi do najsitnijih pojedinosti

- 44 posto niže troškove revizije, izražene u postotku prihoda, kod onih kompanija koje su pojednostavile i automatizirale procese usklađivanja s propisima. •