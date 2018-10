'Super Zemlja' mogla bi se skrivati na rubu Sunčevog sustava

Znanstvenici su došli do novih saznanja prema kojima se "Super Zemlja" možda nalazi na rubu našeg Sunčevog sustava. Naime, astronomi su otkrili objekt koji je dva i pol puta udaljeniji od Sunca nego što je to Pluton te je on možda dodatni dokaz o postojanju 'Planeta X'.

Ujedno to je i jedno od najudaljenijih tijela koje je ikada uočeno u sunčevu gravitacijskom rasponu. A njegova neobična orbita daje naslutiti kako možda 'tamo negdje' postoji i veliki stjenovitom planetu deset puta veći od našeg.

Uočeni objekt nazvali su 2015 TG387, a zanimljivo je kako ima vrlo izduženu orbitu što znači da nikad ne dolazi dovoljno blizu golemih planeta Sunčevog sustava, poput Neptuna i Jupitera, i nema značajne gravitacijske interakcije s njima.

Kako su prijašnjih godina otkrivali slične udaljene objekte američki znanstvenici su došli do zaključka da ih oni 'poput krušnih mrvica vode prema Planetu X'.

- Što ćemo ih više otkrivati to ćemo bolje moći razumjeti vanjski Sunčev sustav i moguće planete za koji mislimo da oblikuju svoje orbite. A to otkriće redefiniralo bi naše znanje o evoluciji Sunčevog sustava - naglasili su znanstvenici.