Rat društvenih mreža: Instagram sustiže Facebook

Prema podacima specijalizirane digitalne agencije Arbona, u Hrvatskoj je od 2015. broj korisnika Instagrama porastao sa 190.000 na 970.000, koliko ih je danas prema istraživanju objavljenom početkom svibnja. Platforma koja je nastala 2010., a danas je u vlasništvu Facebooka, u samo četiri mjeseca 2017. u Hrvatskoj je udvostručila broj korisnika – u siječnju je bilo više od 390.000 korisnika Instagrama, a u svibnju 2017. već 730.000 korisnika.

Snapchat za osnovnoškolce

Kako kažu u Arboni, agenciji specijaliziranoj za Adwords, SEO, društvene mreže, Youtube marketing, Instagram je najpopularnija aplikacija za obradu fotografija i videozapisa koja omogućuje korisnicima diljem svijeta da snime svoje doživljaje, od vikend-izlazaka i rekreacije do fotkanja kućnih ljubimaca i kolega s posla, koje dijele s prijateljima. Žene vode u svim dobnim skupinama te čine 53 posto ukupnog broja korisnika Instagrama, a najviše ga koriste dobne skupine od 18 do 24 godine. Najviše korisnika ima u Zagrebačkoj županiji, 253.000, a najmanje u Požeško-slavonskoj županiji, 12.000. Među gradovima Split zauzima prvo mjesto sa 71.000 korisnika, a slijedi Zagreb sa 67.000 korisnika. Facebook je i dalje na čelu popularnosti društvenih mreža. Neke, baš kao i u svijetu, nisu uhvatile korijena ni u Hrvatskoj iako se to možda očekivalo.

– Što se tiče Hrvatske, Facebook čvrsto drži prvo mjesto društvenih mreža, dok je Instagram na drugom. Snapchat, na žalost, nije zasjao u Hrvatskoj, kao ni Twitter koji je u svijetu uz Facebook najkorištenija društvena mreža – kažu u Arboni. Dodaju kako, iako je Snapchat u hrvatskim sferama proglašen gubitnikom među društvenim mrežama, on i dalje ima mnogo aktivnih korisnika, baš kao i Viber, WhatsApp i ostale mobilne aplikacije.

– Snapchat većinom koristi mlađa populacija, osnovnoškolci, dok su Facebook i Instagram rezervirani za malo stariju populaciju. Pogotovo Facebook. Iako je Snapchat dosta sličan Instagramu, mali broj korisnika možemo objasniti činjenicom da je Instagram u vlasništvu Facebooka. A Facebook je najpopularnija društvena mreža u Hrvatskoj pa je ljudima lakše koristiti Instagram koji je direktno povezan s Facebookom (i obratno). Korisnici imaju mnogo više mogućnosti upotrebljavajući Facebook i Instagram nego Facebook i Snapchat koji nema nikakvih poveznica s Facebookom – objašnjavaju u Arboni.

Nakon posljednjih skandala s Facebookom neke globalno poznate osobe ugasile su svoje profile na toj mreži, a ostavile one na Instagramu, očito ne mareći što je Instagram u vlasništvu Facebooka. Elon Musk ugasio je profile svih svojih kompanija nakon što mu je takav izazov uputio jedan njegov pratitelj potaknut skandalom oko Cambridge Analytice.

– SpaceX? Pa nisam znao ni da takva stranica postoji. Tesla? Ide i to, i tako izgleda bez veze – objavio je na Twitteru Musk prije dva mjeseca. Nakon toga ugašena je stranica još jedne njegove kompanije, SolarCityja. Glumac Jim Carrey ne samo da je pozvao na brisanje Facebook profila već i na prodaju dionica Facebooka.

– Brišem svoj profil i prodajem sve dionice. Nad vlasnicima društvenih mreža mora biti daleko više nadzora – objavio je početkom veljače Carrey, nakon što je utvrđeno da je kompanija profitirala od prodaje oglasa Rusima. Početkom travnja i suosnivač Applea Steve Wozniak otišao je s Facebooka također motiviran zloporabom podataka.

Izbor prema željama

– Korisnici Facebooku pružaju svaki detalj života, a Facebook od toga zarađuje veliki novac. Svi su profiti temeljeni na podacima o korisnicima, a oni ništa ne dobivaju zauzvrat – izjavio je tada Wozniak. Po posljednjim informacijama, najveća društvena mreža nije pretrpjela ozbiljnije gubitke zbog svih skandala.

– Što se tiče korištenja Instagrama i Facebooka, malo tko ima samo korisnički račun na Instagramu. Riječ je o različitim društvenim mrežama, tj. društvenoj mreži i mobilnoj aplikaciji. Svrha Facebooka je povezati se s prijateljima, fanovima, kupcima i određenom zajednicom, dijeliti priče, foto albume, pratiti evente. Instagram je prvenstveno mobilna aplikacija za stvaranje i dijeljenje fotografija, u novije vrijeme i priča, koji su korisnicima dostupni svega 24 sata. Ne postoji povezivanje s prijateljima i redovna komunikacija s njima. Instagram je online album dostupan svima – objašnjavaju iz Arbone. A hoće li netko imati Instagram ili Facebook, ovisi o tome što želi od mobilnih aplikacija ili društvenih mreža. Dijeliti fotografije i gledati online albume ili biti u kontaktu s prijateljima ili određenom zajednicom. Većinom žele oboje.