Otapanje ledenjaka prijeti čovječanstvu bez da smo toga svjesni

Globalno zatopljenje česta je tema u medijima ili znanstvenoj zajednici. Tim pojmom pokušava se utjecati i na političke odluke vrhovnika najmoćnijih zemalja, ali najrecentnije odluke u visokoj politici idu baš u suprotnom smjeru od onog za koji se zalažu "zeleni".

Upravo dužnosnici visokih politika Kine, Brazila i Sjedinjenih Država predvode listu negativaca, a iz ove potonje dolazi jedna negativna vijest o posljedicama ljudskog tehnološkog napretka.

Najnovije istraživanje Sveučilišta u Washingtonu donosi otkrića da se ledenjaci na zapadnom dijelu Sjeverne Amerike, ne uključujući Aljasku, tope brzinom četiri puta većom nego li u prethodnim razdobljima, a sve kao posljedica dugoročnog globalnog zatopljenja.

Povlačenje i topljenje ledenjaka nije identično u SAD-u i Kanadi, tako su Kaskadne planine u sjeverozapadnom dijelu SAD-a primjer pošteđenog područja ovog negativnog trenda.

- Gubici koje smo očekivali smanjili su se zahvaljujući novome snijeg - govori David Shean, koautor na Sveučilištu u Washingtonu, dodajući da možda i nećemo biti toliko sretni što idemo naprijed.

Mlazne struje odnosno vrlo jaki vjetrovi koji se rasprostiru nekoliko tisuća kilometara u duljinu i svega nekoliko stotina kilometara u širinu promijenile su svoj tok pa tako uzrokuju više snijega na sjeverozapadnom dijelu SAD-a i manje na jugozapadnom dijelu Kanade govori istraživanje objavljeno u Geofizičkom istraživačkom listu unutar Američke geofizičke unije. Takve promjene u sjevernoj hemisferi direktno su povezane s globalnim zatopljenjem.

To upozorenje za čovječanstvo, koje svakodnevno izgara nevjerojatne količine fosilnih goriva, teško će usporiti i pokušaji smanjivanja izgaranja tih opasnih plinova.

Smanjenjem ledenjaka smanjit će se i količina dostupne pitke vode za riječne sisteme u vremenu kada su kišna razdoblja na minimumu. Neki dijelovi svijeta mogli bi doživjeti katastrofu.

Probleme bi imale i ribe jer bi se promijenila i temperatura vode. Naslage koje dolaze s otapajućim ledenjacima mogle bi padati na dno riječnog korita što bi u kišnim vremenima izazivalo češća prelijevanja i poplave rijeka.

Autori su do ovih zaključaka došli komparativnom analizom satelitskih snimaka ledenjaka između 2000. i 2009. te između 2009. i 2018. godine. Drugi istraživači pokušavaju doći do špijunskih zračnih snimki iz 1950. i 1960. godina tako da dođu do još dugoročnijih rezultata, govori Shean.

