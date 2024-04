Antički tekstovi otkrili gdje je Platon pokopan: Grob mu je zauvijek izgubljen

Talijanski istražitelji došli su do važnih otkrića o posljednjim danima jednog od najpoznatijih grčkih filozofa - Platona. U Herkulanejskim svicima pronašli su informacije o tome gdje je pokopan, ali i što je zapravo mislio o glazbi koja mu je svirala na samrti. Analizi svitaka, koji su pronađeni djelomično spaljeni ispod nekoliko slojeva vulkanskog pepela iz erupcije Vezuva 79. godine, asistirala je umjetna inteligencija.

Plato je, prema tekstovima pronađenima u Herkulaneju, pokopan u tajnom vrtu blizu hrama posvećenog Muzama u Platonovoj akademiji u Ateni. Iako se do sada znalo da je pokopan u akademiji, tek je sada poznato gdje se točno nalazio njegov grob, kazao je Graziano Ranocchia, profesor papirologije na Sveučilištu u Pisi, za CNN. Platonovu akademiju 86. godine je uništio general Sulla.

Svici su istraživačima otkrili i da Platon nije cijenio glazbu koju mu je na samrti svirala ropkinja iz Trakije kako bi ga umirila. Usprkos visokoj vrućici, žalio se da žena svira frulu "bez imalo osjećaja za ritam", otkrio je Ranocchia u prezentaciji u Napulju. Tekst iz Herkulaneja također je promijenio vjerovanja o okolnostima koje su dovele do toga da grčki filozof bude prodan kao rob. Do nedavno se mislilo da je Platon prodan na Siciliji 387. godine pr. Kr., ali sada je vjerojatnije da je do toga došlo ili 399. pr. Kr. nakon Sokratove smrti, ili pet godina kasnije na otoku Aegini koji su pokorili Spartanci.

Tekst koji je istraživače doveo do novih saznanja samo je dio 1800 karboniziranih svitaka pronađenih u 18. stoljeću u zgradi u primorskom gradiću Herkulaneju 20-ak kilometara od Pompeja, za koju se vjeruje da je bila u posjedu rođaka Julija Cezara. Oko 30 posto teksta, više od 1000 riječi, dešifrirano je prošle godine zahvaljujući stipendiji Europske unije.

Sve se odvija u sklopu Projekta grčkih škola, petogodišnje studije koja koristi nove tehnologije da bi dešifrirala krhke ostatke papirusa. "Otkrili smo 10 fragmenata papirusa srednje veličine. Nova čitanja često koriste nove, konkretne činjenice o antičkoj povijesti" istaknuo je Kilian Fleischer, jedan od sudionika u projektu.

