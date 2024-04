Nenad Ban u Američkoj akademiji znanosti i umjetnosti s Georgeom Clooneyjem i Timom Cookom!

Ugledni naš molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban dobio je još jedno veliko priznanje. Primljen je u Američku akademiju znanosti i umjetnosti, American Academy of Arts and Sciences. Još bolje, primljen je u društvu takvih globalnih uglednika kao što je glumac George Clooney i šef Applea Tim Cook! Predsjednik Akademije David W. Oxtoby i predsjednik Upravnog odbora Goodwin H. Liu objavili su da je 2024. u Akademiju izabrano 250 izvrsnih pojedinaca, stoji u obavijesti o novim članovima. I među tim pojedincima je i Nenad Bam koji, vjerojatno je poznato, radi na ETH u Zurichu.

- Ceremonija je u rujnu u Bostonu, odnosno Cambridgeu u državi Massachusetts. Nisam znao da sam nominiran tako da me je vijest potpuno iznenadila i razveselila, kazao nam je prof. Ban. Podsjetio je kako je AAA&S je osnovana 1780 i jedna je od najstarijih učenih drustava u SADu. - Osnovana je da promice umjetnost i znanost. Kada su me obavjestili doznao sam da su me dvije osobe nominirale, znam da je jedna sa National Institute of Health u Bethesdi koja spada u područje Washingtona DC, glavnog grada Sjedinjenih Država, i druga je sa Memorial Sloan Kettering Cancer istraživackog centra u New Yorku. Naravno, jako sam počašćen tim članstvom obzirom da izuzetno cijenim sve kolege koje poznajem i koji su članovi, podsjećam da su tu i Ivan Đikić i Miroslav Radman, kazao nam je prof. Ban.

Podsjetio je kako je to u stvari druga američka akademija kojoj je postao član, pred par godina postao je član Nacionalne Akademije Znanosti sa sjedištem u Washingtonu.

- Karakteristike ovih akademija su malo drugačije, AAA&S je organizirana da promiče izvrsnost u širokom spektru polja, uklucivsi znanost, humanistiku i umjetnost. National Academy od Sciences je fokusiran na znanstvenike i inženjere i aktivnije je društvo što se tiče politike, objasnio je naš ugledni znanstvenik. Što se tiče Georgea Clooneyja, on je laureat u umjetnosti gdje piše da je to ispred njegove fundacije Clooney Foundation for Justice te njegove producentske kuće Smokehouse Pictures dok je Tim Cook ispred Applea članstvo ostvario kao sposoban lider u poslovnom svijetu. Spomenimo još da je u toj kategoriji laureat i nekada poznati košarkaš Grant Hill koji danas vodi klub Atlanta Hawks. Iz susjedstva smo vidjeli i slovenskog kozmologa Uroša Seljaka sa sveučilišta Berkeley.