Hrvatski INETEC napravio devet uređaja za testiranje komponenti revolucionarnog izvora energije

U prostorijama INETEC-a u Donjem Stupniku pored Zagreba, vodeće naše tvrtke u području nuklearne tehnologije, predstavljeno je devet tehnoloških rješenja razvijena u sklopu globalnog projekta ITER. Kao što znamo, ITER, odnosno International Thermonuclear Experimental Reactor, najambiciozniji je istraživački poduhvat u području nuklearne fuzije. Riječ je, dakle, o testnom fuzijskom reaktoru s glavnim ciljem, općenito rečeno, dokazivanja mogućnosti korištenja fuzije u komercijalne svrhe, odnosno za proizvodnju električne energije. Mnogi već znaju kako se radi o fuzijskim procesima nalik onima na Suncu a to samo po sebi znači sasvim drugačiju konstrukciju reaktora i drugačije uvjete koja će u njemu vladati pa tako i drugačije materijale.

INETEC je pokazao upravo sustave za provođenje ispitivanja na vitalnim komponentama vakuumske posude reaktora i ostalih kritičnih komponenti. Osnovna zadaća tih sustava je provedba ispitivanja u svrhu utvrđivanja strukturnog integriteta kao ključnog parametra sigurnog rada fuzijske nuklearne. Potrebe reaktora kao što je ITER projekta se značajno razlikuju od onih kod fisijskih elektrana ponajviše zbog debljine i vrste materijala koja se koristi kao i izrazito visokih temperatura. Podsjetimo kako je i Hrvatska dio ovog velikog međunarodnog projekta kojim bi se stvorio ovaj novi izvor energije kod kojega, recimo, praktično ne bi bilo nuklearnog otpada. Predstavljanje uređaja popratio je i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

– Jedan je od naših ciljeva u ovom projektu i to da domaće tvrtke steknu ekspertizu u ovom sasvim novom polju, kako bi bile konkurentne jednom kada krene komercijalizacija fuzije kao izvora energije, pa tako i gradnja novih reaktora. Iznimno mi je zadovoljstvo reći kako je u svim izvješćima vezanima uz ITER Hrvatska navedena kao jedna od zemalja čije tvrtke najviše pridonose ovom razvoju od malih članica Europske Unije. Jasno je da će velike zemlje poput Francuske, Njemačke ili Španjolske dobiti najviše posla, no lijepo je vidjeti kako je u grupi s, primjerice, Belgijom i Nizozemkom tu i Hrvatska. No, INETEC je upravo tvrtka koja ima najviše stručnosti i znanja na polju ispitivanja komponenti i materijala u nuklearnoj tehnologiji, pa smo ovdje, može se reći, čak i daleko ispred, kazao je dr. sc. Tonči Tadić, znanstvenik najzaslužniji što za interes i živost projekta fuzije u nas. Ova naša tvrtka poznata je po radu na ispitivanju sigurnosti i pouzdanosti fisijskih nuklearnih elektrana, odnosno njihovih komponenti širom svijeta. Čine to izuzetno preciznim i naprednim sustavima čija cijena, naravno, nije mala, riječ je o milijunskim iznosima. Ovo je i omogućilo da ova naša tvrtka dobije i zahtjevan posao u projektu ITER.

– Uvjeravam vas da smo jedina tvrtka koja ima ovakvu stručnost u području ispitivanja posude nuklearnih reaktora, parogeneratora, reaktorske kape i drugih komponenti nuklearnih elektrana, takvu koju nemaju niti bitno veće kompanije koje se i bave sklapanjem takvih uređaja. U svakom ciklusu možemo provjeriti je li došlo do bilo kakve anomalije ili oštećenja. Radimo po cijelom svijetu, surađujemo s brojnim vladama u čijim državama postoje nuklearne elektrane. Recimo, intervenirali smo i pri zadnjem zastoju u NE Krško s kojom također usko surađujemo. ITER, odnosno projekt fuzijskog reaktora, bio je, međutim, i za nas nešto sasvim novo, ali dakako da je bila čast i da smo bili zainteresirani sudjelovati u ovom projektu vrijednim oko 20 milijardi eura, kazao je okupljenima u prostorijama INETECA osnivač tvrtke dr. sc. Duško Čorak. Riječ je o ukupno devet sustava koje je ova naša kompanija napravila u 4,5 godine u poslu vrijednom šest milijuna eura. Tim se sustavima upravlja daljinski, kako čovjek ne bi bio izložen zračenju.

– Sasvim sigurno, da smo znali ovo što znamo danas, odnosno o kakvom se poslu radi, sigurno to ne bi bila ta cijena. Ali, sustavi su tu, prošli su kroz konceptualnu fazu, fazu finalnog dizajna i fazu proizvodnje. Ovog mjeseca obavit će se završna primopredajna testiranja svih sustava. Redom je riječ o originalno dizajniranim uređajima jer je i fuzijski reaktor nešto sasvim novo, pa smo često morali i svojom stručnošću i iskustvom uvjeravati čelne ljude ITER-a kako je ono što su oni zamislili bilo često neprovedivo. To naše iskustvo dozvolilo je da napravimo uređaje koji su unikatni i kojima će se raditi ključna testiranja. Kod nuklearnih reaktora pogreške ne smije biti, jer one mogu biti fatalne, kao što smo svjedočili više puta u povijesti, govori nam dr. Čorak dok razgledavamo u laboratoriju INETEC-a neke od razvijenih jedinstvenih sustava, robota, upravljačkih sustava, instrumenata, sondi i softvera za upravljanje, analizu i obradu podataka, a koji djeluju u području primjene ultrazvuka, metoda vrtložnih struja i metoda vizualnih ispitivanja.

– Sve o čemu govorimo, neki od sustava su i ovdje, u potpunosti su razvijeni i izrađeni ovdje u INETEC-u, izuzeci su vrlo mali, pokoja komponenta čiji bi razvoj bitno poskupio proces, rekao nam je dr. Čorak.