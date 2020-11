Naši studenti bit će spremni za najodgovornije poslove u području sigurnosti informacijskih sustava

S Ninom Begičević Ređep, dekanicom Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, razgovarali smo o izmjeni koncepta izvođenja studija i reviziji specijalističkog studijskog programa, budući da su na FOI-ju odlučili uvesti novitete poput studija za upravljanje sigurnošću. Razgovarali smo i o nekim drugim temama, poput nedostatka obrazovnog kadra, odnosno edukacijskih stručnjaka.

U tijeku je natječaj za prijavu na novi specijalistički studij - Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava. Zašto baš informacijska sigurnost?

FOI ima kontinuiranu i intenzivnu suradnju s IT industrijom te osim na projektima surađujemo i na razvoju i reviziji studijskih programa. Poslodavci zajedno s nama definiraju ključne poslove, znanja i vještine koje trebaju imati njihovi budući zaposlenici, a mi ih ugrađujemo u svoje studijske programe. Stručnjaci za informacijsku sigurnost izuzetno su deficitarni na tržištu rada, a ključni su za sigurnost poslovanja tvrtki kao i tijela državne i javne uprave. S obzirom na potrebe tržišta te s ciljem izmjene koncepta izvođenja studija, pristupili smo reviziji specijalističkog studijskog programa Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava. Stručnjaci za informacijsku sigurnost jedni su od najtraženijih i najbolje plaćenih stručnjaka u IT području, a njihova pozicija donosi iznimno veliku odgovornost u svakoj organizaciji. Naši će studenti završetkom studija biti spremni za obavljanje najodgovornijih poslova u području sigurnosti informacijskih sustava, a to je upravo ono što danas u uvjetima ubrzane digitalne transformacije svakoj organizaciji nužno treba.

S obzirom na to da FOI doista ‘proizvodi’ stručnjake direktno za tržište rada, kako očekujete da će proći upravo ovi ‘novi’ specijalisti? Hoćete li ih biti dovoljno?

Stručnjaka za informacijsku sigurnost nema dovoljno, pa smo upravo iz velike potrebe za takvim stručnjacima pristupili reviziji ovog studija. Naime, stručnjaci iz informacijske sigurnosti trebaju širok spektar znanja i kompetencija, trebaju razumjeti kompletno poslovanje organizacije, imati široki spektar znanja iz IT-ja i naravno specijalizaciju iz informacijske sigurnosti. Uz sve navedeno, važno je da imaju i ključne kompetencije u rješavanju problema, odlučivanju, timskom radu kao i kritičkom promišljanju.

Što je zapravo najpopularnije na vašem fakultetu kad je riječ o specijalističkim studijima? Jeste li vi jedinstveni u Hrvatskoj? Koje su prednosti studija? Predstavite nam ga.

Uz ovaj specijalistički studij, najpopularniji poslijediplomski specijalistički studij na FOI-ju je Menadžment poslovnih sustava. Naime, naš je fakultet prepoznat po interdisciplinarnosti i povezivanju poslovanja i informacijskih znanosti u studijskim programima.

FOI-jevi stručnjaci kao i naši partneri iz IT industrije, u sadržaj studijskog programa “Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava” uvrstili su teme koje su najaktualnije u području informacijske sigurnosti, a s obzirom na to da nam je cilj bio studij u potpunosti tržišno i praktično orijentirati, na svaki predmet na studiju u nastavu će biti uključeni i prepoznati stručnjaci iz IT industrije. Budući da je riječ o specijalističkom stručnom studiju, prenošenje stručnog znanja i iskustva našim polaznici ma kao i rješavanje konkretnih problema iz prakse ključno je za ovaj studij. Kroz inovativne koncepte učenja i poučavanja u prvi plan stavljamo kritičko promišljanje, odlučivanje i rješavanje konkretnih problema iz prakse, što su ključne kompetencije danas.

Najvažnija i najveća promjena u studijskom programu koju smo napravili jest da je studij koncipiran tako da pruža potrebnu edukaciju i pripremu za polaganje vodećih svjetskih stručnih certifikata iz ovog područja poput CISSP-a (Certified Information Systems Security Professional), točnije sadržaji predmeta mapirani su na znanja potrebna za polaganje određenih certifikata. Program svakog predmeta na ovom studiju izrađen je u skladu s potrebama tržišta za specifičnim znanjima iz područja informacijske sigurnosti i predstavlja odličnu osnovu za polaganje brojnih priznatih stručnih certifikata.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 16.09.2017., Varazdin - Fakultet organizacije i informatike Varazdin. Photo: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Koliko zapravo imate vanjskih predavača, točnije stručnjaka iz privatnog sektora?

Kako je riječ o specijalističkom stručnom studiju, prenošenje stručnog znanja i iskustva našim polaznicima, kao i rješavanje konkretnih problema iz prakse ključno je za ovaj studij. FOI i u drugim studijskim programima na preddiplomskoj i diplomskoj sveučilišnoj razini uključuje stručnjake iz IT industrije u svoju nastavu. Ove godine intenzivno uvodimo i koncept WBL (engl. Work Based Learninga) na predmetima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Na ovom specijalističkom studiju u svaki će predmet biti uključeni prepoznati vodeći stručnjaci iz informacijske sigurnosti koji dolaze iz privatnog sektora.

Što se tiče novog specijalističkog studija, direktno surađujete s privatnim sektorom, točnije s Biljanom Cerin. Kako je došlo do te suradnje?

S obzirom na to da nam je cilj bio u potpunosti tržišno i praktično orijentirati studij, na reviziji studijskog programa s nama je radila Biljana Cerin, članica upravnog odbora najveće svjetske organizacije za stručnu certifikaciju u ovom području (ISC)2, koja će ujedno i biti jedna od predavačica na studiju. Biljana je prepoznata stručnjakinja u području sigurnosti koja kontinuirano upozorava na deficit stručnjaka iz informacijske sigurnosti na tržištu rada. Slijedom zajednički prepoznate potrebe i vizije razvoja programa kao i dugogodišnjeg poznanstva i suradnje, naša radna skupina za reviziju programa na čelu sa izv.prof.dr.sc. Renatom Mekovec, uz Biljaninu konzultantsku potporu, napravila je reviziju studija i usklađivanje s potrebama tržišta rada.

Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu odlučili ste osuvremeniti program specijalističkih poslijediplomskih studija. Što ste još uveli ili planirate uvesti?

Na studiju smo okupili i kontinuirano ćemo okupljati naše vodeće stručnjake iz sigurnosti IT industrije koji će biti uključeni u nastavu i to smatramo velikom prednošću ovog studija. Također, naš studij nudi i svojevrsnu pripremu za certificiranje, a znamo da su cijene pripremnih seminara i “boot campova” za polaganje ispita za stručne certifikate i po nekoliko tisuća dolara. Time će se polaznicima u okviru studija omogućiti stjecanje novih znanja, kao i vrijedna razmjena znanja i iskustva, a ujedno i priprema za certificiranje. Timski rad, kritičko promišljanje, odlučivanje, rješavanje problema kompetencije su koje stavljamo u prvi plan, a sve to uz inovativne koncepte učenja i poučavanja. Iako je riječ o specijalističkom stručnom studiju, moram naglasiti da takav studij može polaznike motivirati i za nastavak obrazovanja na doktorskom studiju iz informacijskih znanosti na FOI-ju.

Još jedna velika prednost je i način izvođenja studija. Naime, kao što je poznato, FOI je jedan od vodećih fakulteta u online nastavi, pa će se studij dijelom izvoditi i na daljinu uz sinkronu i asinkronu online nastavu za koju jamčimo da će biti izuzetno kvalitetna kao i e-predmeti te svi digitalni nastavni materijali koji će biti pripremljeni za naše polaznike.

Kako postoji ‘nestašica’ IT stručnjaka općenito, kako stojite s edukacijskim kadrom?

Ovo je odlično pitanje i veliki problem za visokoobrazovne institucije koje izvode studijske programe u informacijskim znanostima. Naime, s obzirom na veliku potražnju IT stručnjaka na tržištu rada kao i uvjete koje im poslodavci mogu ponuditi, gotovo je umjetnost zadržati kvalitetne stručnjake za rad na fakultetu. Najveći problem je što na asistentskim mjestima želimo zaposliti naše najbolje studente, no uz visinu plaće koju im možemo ponuditi, oni odlaze u IT sektor u kojem imaju puno bolje uvjete, što je razumljivo. FOI pokušava uz pomoć projektnih sredstava te vlastitih prihoda stvoriti bolje uvjete za buduće zaposlenike, no na tom putu se javlja i niz administrativnih i birokratskih prepreka. Nažalost, posljedice nerješavanja ovog problema u visokom obrazovanju i šire osjetit će ne samo visokoškolske institucije, već i IT sektor jer upravo ti stručnjaci obrazuju njihov budući kadar.