Na Kickstarteru skupili 50.000 eura za razvoj videoigre s mračnom verzijom Gorskog kotara

Kickstarter kampanje odavno su već poznat način za financiranje raznih projekata. No pokrenuti takvu akciju nikad ne znači da ćete i uspjeti skupiti zadani iznos novca. Stoga, mala ekipa Red Martyr Entertainment gejming studija iz Pule s pravom slavi što su upravo ostvarili cilj i prikupili 50.178 eura za izradu videoigre Saint Kotar! Igru su smjestili u alternativnu, psihološki mračnu verziju Gorskog kotara.

– Našim bi igračima mogla biti najzanimljivija činjenica da se igra odvija u Gorskom kotaru. Imamo puno lokacija koji se naziru na pravim lokacijama više manjih mjesta. Mnogi kažu da ih lokacija jezera koja se može posjetiti tijekom prologa podsjeća na jezero u Fužinama. Gorski kotar je po meni, nakon moje rodne Istre, najljepši dio Hrvatske. Ujedno ima i taj misteriozan element, zbog čega mi je bio idealno područje za našu mračnu avanturu – kaže za Večernji list Marko Tominić (38), direktor studija i glavni autor igre.

Foto: Red Martyr Entertainment

Dio studija Red Martyr Entertainment iz Pule: PR i community menadžerica Vedrana Gordić, vlasnik studija i direktor/pisac Saint Kotara Marko Tominić i programer Goran Vinković

Marko je još od kraja 80-ih i svog prvog Commodore 64 računala sanjao da želi postati developer igara, ali ovo je njemu i većini iz njegova malog i mladog tima prvi gejming projekt.

– Životne okolnosti na taj me put nisu dovele sve do nekoliko godina unazad, no oduvijek sam bio vezan za videoigre i one su moj život. Saint Kotar je moj, ali i većini drugih iz studija, prvi komercijalni projekt. Naš 3D Artist već je desetak godina u toj industriji, dok svi mi ostali nemamo komercijalne projekte. U “core timu” nas je trenutno četvero, dok na projektu rade još tri suradnika – otkriva Tominić.

Foto: Red Martyr Entertainment

Saint Kotar je misteriozna psihološka avantura s pogledom iz trećeg lica, s radnjom smještenom u malo ruralno mjesto na području Gorskog kotara. Igru krase lijepe ručno oslikane lokacije, animacije, dojmljiva atmosfera, a angažirali su i profesionalne glumce za glasove na više jezika:

– Imamo glasovne glumce najviše svjetske razine, poput Happy Andersona, glumca poznatog po svojoj ulozi u nagrađivanoj Netflixovoj TV seriji “Mindhunter”. Radi se dakle o point & click avanturi s mračnom pričom. Svi igrači iznad 15 godina su dobrodošli, iako najviše interesa dolazi od dobne skupine između 25 i 45 godina. Spominjem iznad 15 godina jer igra ima horor elemenata, iako je velika većina njih psihološke naravi. To je i cilj igre, da igrača učini nelagodnim dok igra, da se poigrava s njegovim strahovima i da ga tjera dublje u misterij - opisao je igru Marko.

Ističe da bi igračima moglo biti zanimljivo što kroz igru mogu stalno mijenjaju kontrolu između dva ekscentrična karaktera, svaki sa svojim manama i psihološkim problemima. Odluke igrača utjecati će na tijek same priče koja će ujedno imati i višestruki broj različitih završetaka.

Za realizaciju Kickstarter kampanje pripremali su se 3-4 mjeseca:

- Treba kvalitetno pripremiti i misliti na svaki mogući detalj. Sve utječe i sve se mora uzimati u obzir, od psihologije prodaje pa do smislenosti paketa koje backeri mogu kupiti i povezanosti sa samom igrom. Za ravoj ostatka cijele igre, s obzirom da smo njezin početak već razvili i pustili van besplatno u obliku besplatnog prologa nazvanog Saint Kotar: The Yellow Mask, biti će nam potrebno još 12 mjeseci priča Tominić. Završetkom kampanje smo pokrenuli post-kampanju kojom igrači mogu i dalje podržati razvoj igre kupnjom iste dosad 20.000 igrača.