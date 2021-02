FarFarOut je najudaljeniji objekt Sunčeva sustava

Potvrđeno – službeno je najudaljeniji objekt Sunčeva sustava 2018 AG37, odnosno FarFarOut, kako mu je nadimak. Već je i malo znanja engleskog dovoljno da bi se uočilo kako je FarFarOut ‘jako jako dalek’, a nadimak naravno podsjeća i na početak popularnih filmova.

I to doista jest tako jer je objavljeno kako je izmjena udaljenosti do jedva vidljivog objekta, a to je 132 astronomske jedinice daleko od Sunca, što je 132 puta dalje nego što je udaljenost Zemlje od Sunca. Pluton je, primjerice, udaljen prosječnih 39 astronomskih jedinica. No, upravo je kao temelj vrijednosti jedne astronomske jedinice i uzeta udaljenost Zemlje od Sunca, a to je približno 150 milijuna kilometara, odnosno 149.597.870.700 kilometara. Može se onda izračunati kolika je udaljenost FarFarOuta od Sunca, tolika da teško može stati u jedan redak ovog teksta. Riječ je i o transneptunskom objektu, a to su tijela Sunčeva sustava koja se nalaze dalje od Neptuna, u Kuiperovu pojasu, u tzv. raspršenom disku i u Oortovu oblaku (raspršeni disk može se smatrati unutarnjim dijelom Oortova oblaka).

Izmjerila dva teleskopa

Pobrojeno ih je tisuću, od kojih je znatan broj s promjerom većim od 200 km. Razlikuju se po stazama, volumenu i fizičkim svojstvima. Mogu imati svojstva planetoida i kometa. U određivanju točne, odnosno približno točne, udaljenosti najdaljeg objekta surađivala su dva teleskopa, Gemini North, koji se nalazi na otoku Maunakea na Havajima, te Magellana, kojim upravlja Carnegie Institution for Science, a koji se nalazi u Čileu. Riječ je o tome da toliko udaljeni objekt treba i puno vremena da orbitira oko Sunca pa onda toliko traje i mjerenje. Prvi je put FarFarOut uočen 2018. godine, i to teleskopom Subaru koji se nalazi također na Maunakei. Taj je objekt i udaljeniji od dosadašnjeg ‘rekordera’ – FarOut se nalazi na 124 astronomske jedinice od Sunca. No, orbita FarFarOuta elongirana je, odnosno, u najudaljenijoj je točki na 175 astronomske jedinice od Sunca, a oko 27 astronomskih jedinica u najbližoj točki što je onda ipak unutar orbite Neptuna. Kako u svojoj orbiti putuje i tako daleko, očekuje se kako bi najudaljeniji objekt mogao pružiti i dodatna saznanja o povijesti vanjskog Sunčeva sustava.

– FarFarOut je vjerojatno odbačen prema vanjskom Sunčevom sustavu jer se u dalekoj prošlosti previše približio Neptunu. Vjerojatno će i u budućnosti doći do interakcije s Neptunom jer se njihove orbite i dalje presijecaju, rekao je Chad Trujillo, jedan od astronoma koji je otkrio FarFarOut.

Vrlo je nejasan, temeljeno na njegovoj svjetlini i udaljenosti od Sunca, ekipa astronoma procjenjuje da je promjera 400 km što je blizu donje granice skale Međunarodne astronomske unije po čemu bi ga se moglo proglasiti patuljastim planetom.

Službeno ime sljedeći tjedan

Ime 2018 AG37 je službena oznaka najudaljenijeg objekta Sunčevog sustava, a službeno ime dobit će nakon dodatnih promatranja, dok će se njegova orbita definirati u narednim godinama.

– FarFarOutu treba tisućljeće da bi jednom obišao Sunce. Pomiče se jako polako po nebu zbog čega treba i nekoliko godina da bi se precizno utvrdila njegova putanja, rekao je David Tholen, još jedan od astronoma koji je sudjelovao u otkrivanju najudaljenijeg objekta Sunčevog sustava. Ekipa na čelu s astronomom Scottom Shepardom očekuje da će se pronaći još udaljenijih objekata na rubu Sunčevog sustava, pa ovaj rekord neće nužno dugo trajati.