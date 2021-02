Svemir zove: Hrvati, možete postati astronauti

Prvi put nakon 11 godina Europska svemirska agencija traži astronaute. I to je odlična vijest za sve vas koji imate avanturističkog duha, zanima vas letenje, zdravi ste i dovoljno mladi jer se natječaj odnosi na sve stanovnike država članica Europske unije te Velike Britanije. Kako se navodi u objavi natječaja, o kojem će 16. veljače biti i konferencija za novinare kada će biti poznato puno više detalja.

No, i sada je već dovoljno da zainteresira sve one koji istraživanje svemira smatraju dovoljno vrijednim da žrtvuju ozbiljan dio svojeg života na naukovanje i uvježbavanje za barem jedan takav let. Sve će službeno početi 31. ožujka kada se otvaraju ‘svemirska radna mjesta’. U natjecanju ESA nastoji ohrabriti i žene jer želi poboljšati spolnu raznolikost u europskom istraživanju svemira.

– Zahvaljujući snažnoj inicijativi država članica ESA-e iz 2019. godine, odnosno grupe Space19+, što je zapravo vijeće resornih ministara država članica, Europa zauzima mjesto u srcu istraživanja svemira. Želimo ići dalje nego što smo ikada išli, želimo gledati šire nego što smo ikada do sada gledali. Ovaj proces zapošljavanja prvi je korak te jedva čekam vidjeti kako se agencija u idućim godinama razvija u svim poljima svemirskog istraživanja i inovacija – rekao je Jan Wörner, generalni direktor ESA-e.

David Parker, direktor humanog i robotiziranog istraživanja u ESA-i, opisao je da raznolikost doživljava na drukčiji način od uobičajenog.

– Raznolikost u ESA-i ne bi smjela podrazumijevati samo podrijetlo, starost, osobnu povijest ili spol naših astronauta, nego možda i fizičke nedostatke. Da bi se taj san pretvorio u stvarnost, osim zapošljavanja novih astronauta, predstavljam i projekt održivosti paraastronauta – rekao je Parker.

Natječaj traje od 31. ožujka do 28. svibnja ove godine.