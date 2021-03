Dron Ingenuity je na Mars odvezao i dio aviona braće Wright

Američka nacionalna svemirska agencija NASA najavila je prvi let uređaja napravljenog ljudskom rukom na Marsu. Objavila je također da se na tom uređaju, dronu Ingenuity koji je na Mars stigao pričvršćen za rover Perseverance, nalazi i dio platna s prvog zrakoplova, Wright Flyera braće Wilbura i Orvillea Wrighta. Povijesni se let dogodio 17. prosinca 1903. godine pokraj Kitty Hawka u Sjevernoj Karolini. Prvi se pokušaj, međutim, zbio 14. prosinca pri čemu je Wilbur dobio pravo da leti prvi bacajući novčić.

30 marsovskih dana

Međutim, taj je let, iako je avion prešao 32 metra, bio neuspješan zbog naglog slijetanja. Tako je prvi službeni uspješni let ipak napravio Orville prešavši 37 metara u 12 sekundi uspješno sletjevši. Četvrti let koji je napravio Wilbur trajao je 59 sekundi – prešao je 260 metara. Povijest će se ponoviti nešto manje od 118 godina kasnije jer će, ne prije 8. travnja, nadamo se uspješno na Marsu poletjeti Ingenuity. Bit će to prvi ‘pogonjeni, kontrolirani let na drugom planetu’, upravo kao što je to bio i onaj Orvillea Wrighta, samo ipak bez pilota. Komadić platna veličine poštanske markice s donjeg lijevog krila Wright Flyera donirao je muzej u Daytonu, država Ohio, što je rodni grad legendarne braće koji su čovjeku omogućili letenje. Taj se dio povijesti nalazi pričvršćen ispod solarnog panela na vrhu NASA-ina drona. No, to i nije prvi puta da je dio povijesnog zrakoplova otišao negdje izvan Zemlje. 1969. godine na Mjesec je komad drveta i tkanine s aviona odnio sam Neil Armstrong. I John Glenn ponio je jedan dio u orbitu 1998. godine na palubi space shuttlea Discovery. Oba su ova slavna astronauta iz države Ohio, kao i braća Wright. I prvi će let Ingenuityja, koji je u osnovi majušni helikopter težak tek 1,8 kilograma, biti jednako neambiciozan kada se o gabaritima radi, ali zato gotovo podjednako važan kada se o povijesti radi. Njime će se pokušati doseći visina od 3 metra kroz tanku atmosferu Crvenog planeta da bi se onda u pet sljedećih pokušaja u mjesec dana nastojalo doseći veću visinu kao i progresivno povećavati duljinu leta. Na Mars je doletio pričvršćen za Perseverance gdje je sve do minulog vikenda bio zaštićen posebnim štitom. Prvi let trebao bi se dogoditi nedaleko od mjesta na koje je Perseverance spektakularno sletio 18. veljače. Nakon što se odvoji od Perseverancea koji ga sada vozi prema lokaciji ‘aerodroma’, Ingenuity će imati 30 marsovskih dana, sola, da obavi planirane letove. Tih 30 sola jednako je 31 zemaljskih dana.

Što je moguće na Marsu?

– Prikladno nazvan Ingenuity (Genijalnost) je tehnološka demonstracija usmjerena prema prvom pogonjenom letu na drugom svijetu te će, ako uspije, dodatno proširiti naše horizonte te opseg onoga što je moguće u istraživanju Marsa – rekla je Lori Glaze, ravnateljica Odjela planetarne znanosti u NASA-i, uspoređujući taj pothvat s onim prvoga Marsova rovera Sojourner. U tom prvom letu Ingenuity će se kroz atmosferu Marsa, koja je gustoće tek 1 posto one na Zemlji, dok je gravitacija tek jednu trećinu Zemljine, penjati do visine od 10 metara brzinom od 1 m/s te će na toj visini lebdjeti 30 sekundi. Nakon, nadamo se, uspješnog leta, Perseverance će s malog helikoptera skinuti podatke o letu, a predviđeno je da se skine i video te fotografije s tog povijesnog postignuća. O tim će podacima ovisiti kako će se i gdje dogoditi sljedeći let. Ingenuity sada puni svojih šest spremnika goriva, a paralelno su u toku opsežne pripreme i provjere pred prvi let stroja na nekom drugom planetu.