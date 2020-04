Apple i Google pokazuju svoju stvarnu moć, europski vladari bespomoćni

Najveće svjetske tehnološke tvrtke toliko su bogate da često uspoređuju s pojedinim zemljama. Appleovi i Googleovi prihodi nadmašuju cjelokupne gospodarski rezultate većine zemalja, dok im je likvidnost nevjerojatna i u razdobljima kriza. U praktičnom smislu, te usporedbe samo ilustriraju veličinu, jer tehnološke tvrtke ne mogu postaviti vlastite zakone ili ratovati, ovisne su o politici, no je li to baš tako?,

Pandemija upravo razotkriva njihovu stvarnu moć i utjecaj što se savršeno pokazuje u doba pandemije, smatraju u The Telegraphu..

Ovog tjedna se, primjerice, pokazalo da se Francuska ne slaže s pristupom Applea i Googlea koji su krenuli u izradu sustava za praćenje kontakata zaraženih pomoću bluetooth tehnologije.

Pritom su osmislili vlastiti pristup privatnosti i osobnim podacima korisnika kao i pohrani podataka. Tvrde da će svi podaci biti kriptirani i anonimizirani, te iako su zamislili da samo zdravstvena tijela država smiju na tome graditi aplikacije, ne dozvoljavaju centralnu pohranu podataka.

Francuska je, pak, imala svoje planove te želi izraditi vlastitu aplikaciju idejom pohrane podataka na svom središnjem serveru. No, Apple je blokirao taj pokušaj, što je razljutilo francuske ministre,

Suradnja Applea i Googlea, prema do sada objavljenom, omogućuje telefonima na oba operativna sustava Androidu i iOS-u da surađuju i prepoznaju se, ali također postavlja stroga ograničenja u pogledu podataka koji se prikupljaju te su dostupni potom javnim zdravstvenim tijelima.

Ta ograničenja Francuska je željela ukinuti i prilagoditi sebi, bar je to zagovarao francuski ministar za digitalnu politiku, Cédric O, koji je u intervjuu za Bloomberg News rekao: "Tražimo od Applea da ukine tehničku prepreku kako bi nam omogućili razvoj suverenog europskog zdravstvenog rješenja koje će biti povezano s našim zdravstvenim sustavom ", rekao je.

Stroga ograničenja posebno su izražena na Apple telefonima, buduća aplikacija ne bi trebala raditi u pozadini, kao ni onda kad se na telefonu koristi druga aplikacija ili igra, niti kada je ekran u potpunosti zaključan.

Francuska nije sama, i britanski NHS navodno je ima nesuglasice s Appleom i Googleom oko iste stvari, piše The Telegraph. NHS je bio prvi koji je htio surađivati i nadograditi vlastiti sustav na Apple i Google sustav. Apple i Google nisu pristali na uvjete NHS te nude svoj kompromis između privatnosti i praktične primjene koje vlade trebaju poduzeti.Iako su tehnološke tvrtke na neki način zaratile s vladama u Europi, njihov je pristup u ovom odnosu snaga jači jeršto znači da i na neki način postavljaju pravila. Bar je za sada tako, dok europske vlasti ne nađu prave argumente, no pregovaračke pozicije, za sada nisu na njihovoj strani.