Zvijezda Slovenije dotaknula se Hrvata nakon novog debakla njihovih košarkaša: 'Žao mi je...'

Košarkaši Grčke prvi su finalisti atenskog kvalifikacijskog turnira za nastup na Olimpijskim igrama. U prvoj polufinalnoj utakmici domaćini su dominirali nad Slovencima pobijedivši ih s 96:68.

Grci su prvu četvrtinu odigrali kao transu. Otvorili su susret s 13:0 nakon čega je Dončić postigao svoja prva dva, i jedina, koša u prvih 10 minuta. A unutar toga "Magic Luka" nije nudio nikakvu čaroliju već je prvi kvartal završio sa samo dva koša, dva skoka, tri asista i dva promašena slobodna bacanja.

S druge strane, najveći atleta europske košarke, i jedan od najvećih NBA letača, započeo je moćno. U svojih pet minuta Giannis Antetokounmpo, s pozicije četvorke, upisao je devet koševa i tri skoka.

Grčki izbornik Vasilis Spanoulis dozirao je svog najboljeg igrača i u drugoj četvrtini (izveo ga je nakon četiri i pol minute) no na "plus 20" (42:22) to nikako nije bio luksuz. No samo jedan slovenski napad kasnije, nakon zakucavanja Neba, Spanoulis je zatražio minutu odmora kako bi sačuvao stečeni kapital.

Na veliki odmor otišlo se s domaćinovih "plus 14" (47:33) što je, na otvaranju nastavka, uz tri trice Walkupa i polaganje Calathesa naraslo na "plus 22". Bilo je to u 26. minuti kada je već postalo jasno da Slovenci za preokret izgleda nemaju.

Potvrdilo se to i u nastavku susreta pa su u 33. minuti Grci otišli na "plus 29" (82:53) kada je slovenski izbornik Sekulić zatražio minutu odmora vjerojatno u želji da njegova vrsta doživi što časniji poraz u čemu baš i nije uspio.

Slovenci su u tome ponešto i uspjeli no bilo je evidentno da nisu bili ravnopravan sudionik prvog finala. A nije ni njihov, očito premoreni, predvodnik Luka Dončić kojeg je izbornik Sekulić izvadio četiri minute i 20 sekundi prije kraja susreta u kojoj prigodi je sjajni Slovenac zavrijedio aplauz. Luka je napustio parket nakon 21 koša, sedam skokova, pet asistencija ali i 10 izgubljenih lopti.

S druge strane, najbolji Grk Giannis Antetokounmpo u svojih je 21 minutu uknjižio 13 koševa, četiri skoka i jedna asistencija. Kad se već tako razvijala situacija na terenu očito je da ga je izbornik Spanoulis čuvao za nedjeljni finale u kojem će igrati s boljim i polufinalnog dvoboja Hrvatske i Dominikanske Republike.

A u toj uvjerljivoj pobjedi, iz prvog reda, uživale su i legende grčke košarke kao što su Giannakis, Papaloukas i Diamantidis.

Nakon utakmice zanimljive izjave dao je slovenski krilni igrač Edo Murić, negdašnji igrač zagrebačke Cedevite:

- U igri protiv Giannisa Antetokounmpa pokušavali smo izgraditi zid, učiniti ga nervoznim, no pokazao je zašto je vođa. Igrao je sjajno no ne samo on jer Grčka ima pokrivenu svaku poziciju odličnim igračima od kojih nikoga ne smijete ostaviti samog. Našem vođi Dončiću nikako nije lako jer se svi pripremaju za njega pa mi moramo zabijati ono što nam asistira no danas smo to trebali činiti bolje. Za imati izglede pobijediti Grčku trebali smo imati fantastičnu predstavu što večeras nije bio slučaj.

Dodao je Edo još nešto znakovito na pitanje hoće li ovakvi Grci biti favoriti u finalu protiv Hrvatske ili Dominikanske Republike:

- Oni će biti jedni od favorita na Olimpijskim igrama a ne protiv Hrvatske ili Dominikanske Republike. Žao mi je što su na jedan turnir svrstane tri vrlo jake reprezentacije, Grčka, Slovenija i Hrvatska, od kojih bi sve tri imale što za reći na Olimpijskim igrama. I prava je šteta što ove reprezentacije nisu razvrstane po drugim skupinama. Sve ti reprezentacije zaslužuju kvalitetom biti na Olimpijskim igrama no mjesta ima samo za jednu. Uostalom, to vam govori i Fibin renking.