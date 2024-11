Zubac odigrao još jednu fantastičnu utakmicu! Usprkos porazu, oduševio je Amerikance

Ivica Zubac je odigrao još jednu odličnu utakmicu za svoje Los Angeles Clipperse koji su poraženi sinoć, bolji od njih su sa 93-92 bili domaći Minnsota Timberwolves. Zubac je odigrao 33:45 minuta i u tom vremenu zabio 16 koševa (šut iz igre 8/9), uz 13 skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. To je njegov 14. double-double učinak ove sezone. I James Harden je utakmicu završio s double-double učinkom, zabio je 20 koševa uz 11 asistencija, no Los Angeles je ovim porazom pao na 1-2 u Zapadnoj skupini jednu utakmicu prije kraja NBA kupa.

Minnesotu je predvodio Anthony Edwards s 21 košem, a zabio je tricu 2:24 prije kraja za pobjedu Timberwolvesa. Imao je priliku povećati prednost Minnesotre no nakon toga je realizirao samo jedno od dva slobodna bacanja za 93-90. Zubac je približio Clipperse na 92-93 51 sekundu prije kraja, no Los Angeles poslije njegovog šuta više nije imao ni jednu priliku za šut do kraja.Timberwolvesi su sada u Zapadnoj skupini NBA kupa na omjeru pobjeda i poraza 2-2.

Atlanta Hawks su sa 117-101 pobijedili Cleveland Cavalierse i osvojili naslov u Istočnoj skupini C NBA kupa. De'Andre Hunter bio je najbolji strijelac momčadi s 23 poena, Trae Young dodao je 21 poen i 11 asistencija za Atlantu, koja je drugu utakmicu zaredom svladala Cleveland. Darius Garland bio je najbolji kod Clevelanda s 29 poena, dok je Evan Mobley imao 24 poena i 12 skokova. Cavaliersi su izgubili tri od pet od početka kada su upisali 15 pobjeda zaredom.

New York Knicks su u gostima utakmici skupine A NBA kupa sa 99-98 nadigrali Charotte Hornetse iako su u prvom poluvremenu zaostajali 10 koševa. Jalen Brunson zabio je 11 od svojih 31 koša u posljednjih pet minuta regularnog dijela za Knickse koji imaju omjer pobjeda i poraza 3-0 u skupini. Double-double učinke dodali su Karl-Anthony Towns (19 poena, 12 skokova) i Josh Hart (13 poena, 12 skokova). Brandon Miller predvodio je s 20 ubačaja Hornetse koji su nakon tri poraza u skupini eliminirani (0-3).

Orlando Magic su na gostovanju sa 123-100 svladali Brooklyn Netse koji su završili s 1-3 u utakmicama NBA kupa i eliminirani su. Franz Wagner postigao je 21 od svojih 29 koševa u prvom poluvremenu za Orlando koji je preuzeo kontrolu krajem druge četvrtine i postigao treću pobjedu u skupini. Kentavious Caldwell-Pope ubacio je četiri trice i dodao 19 poena za Magic. Memphis Grizzlies su upisali tek prvu pobjedu u NBA kupu pobijedivši sinoć kod kuće sa 120-107 New Orleans Pelicanse. Ja Morant je ubacio 27 koševa, Jaren Jackson Jr. dodao je 23 za Memphis. Pelicansima, koji su bili bez ozlijeđenih Ziona Williamsona i Brandona Ingrama, izgubili su sedmi put zaredom. CC McCollum zabio je 30 koševa za New Orleans, a Dejounte Murray i Trey Murphy III dodali su po 21 poen.

Detroit Pistons su ostali neporaženi u NBA kupu, u Indianapolisu su sa 130-106 bili bolji od Indiana Pacersa. Cade Cunningham vratio se nakon ozljede i ubacio 24 koša, Malik Beasley je dodao 25 koševa za Pistonse, koji će u utorak ugostiti Milwaukee Buckse u dvoboju za naslov pobjednika Istočne skupine B. Obje momčadi imaju omjer pobjeda i poraza 3-0. Kod Pacersa najbolji je bio Pascal Siakam s 21 pogotkom. Boston Celtics su na gostovanju sa 138-129 pobijedili Chicago Bullse. Jayson Tatum utakmicu je završio s 35 koševa i 14 skokova, a Payton Pritchard je ubacio 29 koševa za Boston koji su popravili omjer pobjeda i poraza u NBA kupu na 3-1. Nikola Vučević bio je najbolji strijelac Chicaga s 32 koša i 11 skokova. Bulls su u NBA kupu s omjerom pobjeda i poraza 2-2 ispali. Zach LaVine dodao je 29 poena, pogodivši četiri trice.

Miami Heat su kod kuće sa 121-111 nadigrali Toronto Raptorse. I Heat (2-2) i Raptors (0-3) su izvan natjecanja za NBA kup. Bam Adebayo završio je s triple-double učinkom (14 poena, 10 skokova i 10 asistencija), a Tyler Herro dao je 23 poena za Heat. Scottie Barnes upisao je 24 poena, 10 skokova i 10 skokova za Raptorse. Portland Trail Blazers su na svom terenu sa 115-106 bili bolji od Sacramento Kingsa kojima je ovo treći poraz u NBA kupu. Deandre Ayton zabilježio je 26 poena i devet skokova za Portland koji je na 2-1 u NBA kupu. Malik Monk je s 29 koševa i devet asistencija bio najbolji pojedinac poraženih Kingsa.

Oklahoma City Thunder su sa 101-93 svladali Los Angeles Lakerse Shai Gilgeous-Alexander je predvodio Oklahomu s 36 koševa, devet asistencija i šest skokova, dok je kod Lakersa najbolji bio rookie Dalton Knecht s 20 poena. Anthony Davis je imao 15 poena, 12 skokova i četiri blokade za Lakerse, koji su izgubili četiri od pet, a LeBron James završio je s 12 poena, osam skokova i šest asistencija. Thunder je popravio rezultat na 2-1 u Zapadnoj skupini B, dok su Lakersi, branitelji naslova NBA kupa, pali na 2-2.