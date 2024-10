Znanost je jasna: Evo zašto u budućnosti nećemo gledati igrače kakav je Luka Modrić!

Sa sve više utakmica i natjecanja zahtjevi za nogometaše nastavljaju rasti. Prijete štrajkom, ali FIFA i UEFA su se oglušile na njihovu zabrinutost, unatoč strahovima da će neki prestati igrati u dvadesetim godinama. Dok se godinama divimo vitalnosti našeg Luke Modrića, u modernom nogometu problem preopterećenja igrača sve je češća tema. Na najvišoj svjetskoj razini morate zadovoljavati neke od kriterija koji su glavni preduvjet da igrač može pratiti taj ritam. Luka ima urođene predispozicije, no kao i svaki veliki svjetski nogometaš neophodno mora voditi brigu o svakom i najsitnijem detalju, od vrste i intenziteta treninga, procesa oporavka, životnog stila, prehrane i suvremenih metoda praćenja njegova tijela. Sve to Modrić ima, a jedinstven talent svrstao ga je u kategoriju ponajboljih veznih igrača modernog doba. No, u budućnosti će se omjeri u modernom nogometu sasvim sigurno promijeniti i teško ćemo gledati igrače kakav je Luka Modrić.

- Nogometaši često igraju na ili iznad svoje granice performansi - reći će profesor Wilhelm Bloch sa Sportskog sveučilišta u Kölnu.

Ovaj sportski znanstvenik jedan je od onih koji se pitaju mogu li igrači dugoročno izdržati takav napor na visokoj razini performansi bez ozbiljnih posljedica. Do toga dolazi jer se nogometni kalendar stalno produžuje – a utakmice postaju sve intenzivnije.

Julian Alvarez, koji je u kolovozu iz Manchester Cityja prešao u Atletico Madrid, među nogometašima je koji su odigrali najviše utakmica prošle sezone. Prema podacima sindikata igrača FIFPRO, napadač je odigrao 75 utakmica za Manchester City i reprezentaciju Argentine.

Bivši njemački reprezentativac Ilkay Gündogan također iza sebe ima dvije zahtjevne godine. Između srpnja 2022. i 2024. upisao je 129 nastupa za klub i državu, igrajući u prosjeku oko 82 minute po utakmici! Gündogan je također proveo oko 9000 minuta putujući u tom razdoblju. Nije bilo puno vremena za faze oporavka, što može biti problem.

- Vrijeme oporavka nakon utakmica je prekratko. U ovom zgusnutom kalendaru, jedva da postoje faze u kojima možete provoditi trening izgradnje ili imati složeniju fazu regeneracije. Tijelu je potrebna ciljana izgradnja. Ali s obzirom na gust raspored utakmica, nema dovoljno vremena za to - rekao je Bloch.

Nacionalne lige, međunarodni turniri i međunarodne utakmice – vrhunske zvijezde jedva da imaju vremena za oporavak između utakmica. Rezultat - više napora i više ozlijeđenih igrača.

Posljedice toga nedavno je osjetio i njemački izbornik Julian Nagelsmann. Tijekom listopadske međunarodne pauze, morao je slagati momčad bez osam igrača, koji su bili isključeni za jednu ili obje utakmice Lige nacija u Bosni i Hercegovini i protiv Nizozemske. Kritike od strane igrača su sve glasnije.

Jude Bellingham, veznjak Real Madrida i Engleske, rekao je da je ostao "mentalno i fizički iscrpljen" zbog "ludog" kalendara utakmica. Zvijezda Barcelone Robert Lewandowski također je kritizirao gust raspored.

- Naravno da pokušavamo biti strojevi na terenu, ali ne smijemo zaboraviti da smo i mi ljudi, a potrebno nam je i vrijeme da se odmorimo kako treba - rekao je poljski napadač.

Neki igrači, poput europskog prvaka Španjolca Rodrija, čak govore i o štrajku ako se situacija ne promijeni. Podršku nogometašima pruža i sindikat igrača FIFPRO, a alarmiraju i sportski liječnici.

Ali na kritike se još uvijek oglušuju svjetske i europske nogometne institucije. UEFA je produžila Ligu prvaka i Europsku ligu u tekućoj sezoni. FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo iduće će se godine prvi put održati s 32 momčadi, a sljedeće Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku 2026. godine sadržavat će 104 utakmice umjesto dosadašnje 64.

Mišićima je obično potrebno četiri do pet dana da se potpuno oporave nakon 90-minutne nogometne utakmice, ovisno o naprezanju igrača. Tjedni ritam odigravanja utakmice je razuman, a tjedne kada su momčadi prisiljene igrati dvije utakmice treba svesti na minimum. Svaki igrač treba odmor od šest tjedana godišnje. To nije moguće za one koji igraju međunarodne utakmice između klupskih sezona, pogotovo kada su također prisiljeni igrati predsezonske prijateljske utakmice u dalekim gradovima kako bi povećali klupsku blagajnu - rekao je Bloch.

Bloch se boji da će karijere igrača u budućnosti biti puno kraće.

- Nećemo više imati igrače koji igraju nogomet do 34. ili 35. godine, nego ćemo imati igrače koji se potpuno potroše s 29 godina, rekao je Bloch.

Smatra se da povećanje opterećenja posebno utječe na mlade igrače, koji su danas pod većim pritiskom nego u prošlosti. Prema studiji FIFPRO-a, Nijemac Florian Wirtz iz Bayer Leverkusena, koji još uvijek ima samo 21 godinu, već je odigrao oko 11.500 minuta profesionalnog nogometa. Michael Ballack, koji se umirovio 2012., odigrao je nešto manje od 4200 minuta do te dobi.

Granica je dosegnuta – oko toga se slažu igrači, sindikat igrača i sportski znanstvenici.

- Medicinska služba je samo zauzeta krpanjem. Ovo ne pomaže ni igračima ni klubovima - zaključio je Bloch.

