Marca: Real može Bogu zahvaliti što ima Modrića. Trebaju mu dati novi ugovor

Real Madrid je u utakmici desetoga kola španjolske La Lige rezultatom 2:1 nadjačao Celtu Vigo te se tako izjednačio s vodećom Barcelonom na 24 boda. Uz pogotke Kyliana Mbappéa i Viniciusa Juniora u 20. i 66. minuti kraljevska momčad došla je do pobjede, dok je nadu na tren domaćoj momčadi udahnuo Williot Swedberg u 51. minuti. Veliku je utakmicu odigrao Luka Modrić, koji ne samo da je donio prevagu Realu, već je pritom oborio veliki rekord.

Hrvatski kapetan je sinoćnjim nastupom postao najstariji igrač u povijesti velikog kluba koji je nastupio u njihovom dresu. Obzirom da mu je bilo 39 godina i 41 dan, srušio je s trona mađarskog napadača Ferenca Puškaša koji je još davne 1966. nastupio protiv Betisa kada mu je bilo 39 godina i 36 dana. Također, u svome 547. nastupu za klub, Modrić je postao najstariji asistent u njihovoj povijesti. Nakon 12 godina u bijelome dresu bila je ovo 250. ligaška pobjeda za Modrića. Hrvatski maestro s klubom ima ugovor do kraja sezone, a prema svemu sudeći namjerava iskoristiti svaki dan i priliku za igranje. Na njegovu su se izvedbu s oduševljenjem osvrnuli i strani mediji.

"Nestvarna asistencija Luke Modrića za Vinija! Samo nekoliko minuta nakon što je ušao i postao najstariji igrač koji je ikad nastupio za Real Madrid", napisao je američki ESPN na X-u uz snimku Modrićevog poteza pri odlučujućem golu. Naime, Modrić je u igru ušao u 61. minuti umjesto Federica Valverdea. Svega tri minute upisao asistenciju, još jednom od svojih majstorija, a njegovo je dodavanje Brazilac iskoristio za postavljanje konačnog rezultata i dostizanje katalonskih rivala na prvenstvenoj tablici. Vinicius je utrčao u prazan prostor, a Modrić mu je dodao milimetarski precizno i u sekundu točno otvorivši mu time idealnu priliku koju Brazilac majstorski zna iskoristit. Gol možete pogledati OVDJE.

Više prigodnih tekstova je Modriću posvetila španjolska Marca. Puni komplimenata za kapetana momčadi, raduju se čitavoj sezoni u kojoj će moći gledati virtuoza na nogometnim terenima. "Modrić je srušio Puškaša i još će debelo nadmašiti svoj rekord tako što će igrati gotovo do 40. godine, a možda i dalje. No Modrić nije kod Celte ušao samo kako bi postao rekorder, nego kako bi odlučio utakmicu. Celta je izjednačila i Ancelotti je tražio rješenje. Kao i uvijek, to je bio Hrvat. Modrić najbolje igra nogomet u Realu i to se vidjelo čim je ušao i počeo kružiti s loptom. Gol za pobjedu došao je iz njegovih kopački. Modrić je i protiv Celte po tko zna koji put dokazao da je ključni igrač Reala. Nakon 35. godine je odigrao čak 204 utakmice za klub. Naravno, i ovo je rekord. Jedan u nizu onih koje je postavio. Jedinstven igrač, koji je odlučan dokazati kako se ne treba gledati brojka u osobnoj, nego igra na terenu. Njegove predstave u 40. godini života su sjajne", stoji u tekstu.

"Modrić je dao povijesnu partiju. Ulaskom u igru postao je najstariji igrač Reala ikad i odmah bio igrač odluke. Hrvat je učinio da se lopta počne kretati, on je odmah nakon što je stupio na teren nevjerojatnom loptom za Vinija stvorio pobjednički gol", pišu u tekstu pod naslovom Modrić treba biti vječan u kojem ocjenjuju izvedbe nogometaša. Inače, prema SofaScoreu je Modrić dobio ocjenu 7.5. Jednaku su ocjenu dobili samo strijelac Vinicius Junior te Aurelian Tchouaméni.

"Hrvat je postao najstariji koji je nosio Realov dres i usput ga spasio od kiksa. Hrvat je vječan. Njegova mudrost omogućila mu je da nađe slabost u inače sjajnoj Celti, koja je bila bolja od Reala. Ancelotti je morao uvesti Modrića jer Real nije imao završni pas. Ulaskom Hrvata to se odmah promijenilo jer on je našao Vinija za gol", pišu u testu svog osvrta na utakmicu.

"Ancelotti je izmislio sustav i u njemu dao ulogu Tchouaméniju, koju ni on sam nije mogao razumjeti. Na kraju se morao vratiti svojem najstarijem rješenju - Luki Modriću. On mu je donio pobjedu briljantnom asistencijom Viniju", navode Španjolci pa proglašavaju Modrića zvijezdom utakmice: "Hrvat je nezamjenjiv i s 39 godina i 41 danom. Dokazao je to time što je donio pobjedu odmah po ulasku u igru. Hvala Bogu da su mu produljili ugovor! Zato što Real ove sezone igra nogomet samo onoliko kolika ga može proizvesti Modrić. Večeras je postao najstariji igrač u povijesti Reala, iako izgleda kao klinac. Luka prema trajanju svojeg ugovora ne bi u Realu trebao dočekati 40. Ali, time kako igra, zaslužuje novi ugovor, a Real ga treba."

