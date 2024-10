Modrić nakon obaranja rekorda: 'Ne volim kada me podsjećaju na godine, ali ponosan sam'

Real Madrid je u utakmici desetoga kola španjolske La Lige rezultatom 2:1 nadjačao Celtu Vigo te se tako izjednačio s vodećom Barcelonom na 24 boda. Uz pogotke Kyliana Mbappéa i Viniciusa Juniora u 20. i 66. minuti kraljevska momčad došla je do pobjede, dok je nadu na tren domaćoj momčadi udahnuo Williot Swedberg u 51. minuti. Veliku je utakmicu odigrao Luka Modrić, koji ne samo da je donio prevagu Realu, već je pritom oborio veliki rekord.

"Ne volim da me podsjećaju na moje godine. Ali, impresivno je što sam ostvario i jako sam ponosan što sam postao najstariji igrač u povijesti Reala", rekao je Modrić za Realovu klupsku televiziju pa odgovorio koji mu je trenutak u klubu najdraži: "Teško je izabrati jednog. Toliko toga mi se ovdje dogodilo; od osvajanje Liga prvaka, La Lige, pa toga što sam najstariji igrač, onaj koji je osvojio najviše trofeja... Presretan sam i ponosan da sam ostvario to sve u Realu." Zatim je zaključio riječima: "Osjećam se jako dobro, fizički i mentalno. Igram, to je ono što želim, ali najvažnija je momčad. Kada je moj red za igrati, trudim se pomoći najbolje što mogu. Nogomet ti vrati ako daš sve od sebe."

Hrvatski kapetan je sinoćnjim nastupom postao najstariji igrač u povijesti velikog kluba koji je nastupio u njihovom dresu. Obzirom da mu je bilo 39 godina i 41 dan, srušio je s trona mađarskog napadača Ferenca Puškaša koji je još davne 1966. nastupio protiv Betisa kada mu je bilo 39 godina i 36 dana. Također, u svome 547. nastupu za klub, Modrić je postao najstariji asistent u njihovoj povijesti. Nakon 12 godina u bijelome dresu bila je ovo 250. ligaška pobjeda za Modrića. Hrvatski maestro s klubom ima ugovor do kraja sezone, a prema svemu sudeći namjerava iskoristiti svaki dan i priliku za igranje.

Luka Modrić je u igru ušao u 61. minuti umjesto Federica Valverdea. Svega tri minute upisao asistenciju, još jednom od svojih majstorija, a njegovo je dodavanje Brazilac iskoristio za postavljanje konačnog rezultata i dostizanje katalonskih rivala na prvenstvenoj tablici. Vinicius je utrčao u prazan prostor, a Modrić mu je dodao milimetarski precizno i u sekundu točno otvorivši mu time idealnu priliku koju Brazilac majstorski zna iskoristit. Gol možete pogledati OVDJE.

