Zlatko Dalić otkrio koji mu je najveći prioritet u 2025. godini, ovaj bi cilj svakako želio ispuniti

Izbaci li Hrvatska Francusku u četvrtfinalu Lige nacija i prođe li na Final Four, u kvalifikacijama za SP 2026. igrat će u skupini D protiv Ukrajine, Islanda i Azerbajdžana. U slučaju poraza Hrvatske od Francuske, u kvalifikacijama će igrati utakmicu više u skupini L s Češkom, Crnom Gorom, Farskim Otocima i Gibraltarom. Ishod je to ždrijeba kvalifikacijskih skupina u Zürichu, ždrijeba koji je ostavio pozamašnu dozu neizvjesnosti do proljeća, odnosno 20. i 23. ožujka 2025. kada su na rasporedu utakmice četvrtfinala Lige nacija. Prva utakmica s Francuskom igra se u Splitu, a uzvrat na pariškom Stade de Franceu.

– Nezahvalno je komentirati ovakav neuobičajen ždrijeb nakon kojeg ne znamo s kim ćemo zaista igrati. Možda, ovako na prvu loptu, na papiru skupina D izgleda neugodnije s obzirom na vrlo jaku Ukrajinu i dva daleka putovanja na Island i u Azerbajdžan, ali u objema skupinama ima kvalitetnih i ambicioznih ekipa koje također priželjkuju plasman na Svjetsko prvenstvo – izjavio je izbornik Zlatko Dalić i dodao:

– Trenutačno smo potpuno fokusirani na utakmice s Francuskom u ožujku jer želimo ponovno izboriti završni turnir Lige nacija što bi bio novi sjajan uspjeh. Lijepo je bilo vidjeti da su na ždrijebu istaknuli da su Francuska i Hrvatska dvije najuspješnije europske ekipe na dva zadnja svjetska prvenstva, što dovoljno govori o snazi tog četvrtfinalnog para. Maksimalno poštujemo protivnike u obje moguće skupine, znamo da su svake kvalifikacije zahtjevne, teške i napete, posebno sada kada će biti prilično kratke, ali Hrvatska je s razlogom u prvoj jakosnoj skupini. U kojoj god skupini završili, ciljamo i želimo prvo mjesto te direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, to je naš najveći prioritet. Na prošla dva svjetska prvenstva osvojili smo srebrnu i brončanu medalju, imamo posebno lijepa iskustva s tim natjecanjem te ne želimo propustiti ovo u Sjevernoj Americi koje će zasigurno biti spektakularno.

Na izbornika se nadovezao njegov pomoćnik Vedran Ćorluka.

– Bio je specifičan ždrijeb, s obzirom na to da ne znamo u kojoj ćemo skupini igrati, ali u objema su zahtjevni suparnici. Skupina D čini se težom, uključuje i dalja gostovanja, no i u Skupini L ima dobrih suparnika; s Češkom smo imali iskustva na EP-u, ni tamo neće biti lagano. S razlogom smo u prvoj jakosnoj skupini, a prvo ćemo se usredotočiti na Francuze i ući u taj dvoboj s mislima o pobjedi. Imali smo iskustvo igranja na Final Fouru Lige nacija, donio nam je divne emocije i želimo ih ponovno osjetiti te zaigrati na tako velikom i lijepom događaju. U svakoj smo utakmici išli na pobjedu, tako ćemo i protiv Francuske, pa ćemo vidjeti gdje ćemo završiti – izjavio je Ćorluka.

Ovo su međusobni omjeri hrvatske reprezentacije s potencijalnim suparnicima: s Ukrajinom 5 pobjeda, 3 remija, 1 poraz; s Islandom 5-1-1, s Azerbajdžanom 2-2-0, s Češkom 2-2-0, s Gibraltarom 1-0-0, dok s Farskim Otocima i Crnom Gorom nikada nije igrala ni natjecateljsku, ni prijateljsku utakmicu. Osobito bi intrigantni dvoboji bili s reprezentacijom Crne Gore, 73. na Fifinoj ljestvici, koju vodi Robert Prosinečki. Crnogorci su protekle jeseni zauzeli posljednje mjesto u Ligi B Lige nacija, s Walesom, Turskom i Islandom, u kojoj su imali jednu pobjedu i pet poraza, pa su spuznuli u Ligu C.

Na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko – prvo s 48 sudionika – plasirat će se 16 europskih selekcija, tri više u odnosu na SP 2022. u Kataru: 12 pobjednika skupina te još četiri u dodatnim kvalifikacijama kroz tzv. četiri staze u kojima 12 drugoplasiranih plus četiri najbolja pobjednika skupina iz Lige nacija koji se nisu kvalificirali igraju međusobno – polufinale i finale. Teoretski, u tim je dodatnim kvalifikacijama moguće obje utakmice – voljom ždrijeba – igrati u gostima. Dakle, trebalo bi ih svakako izbjeći.

Kvalifikacijske skupine:

Skupina A: pobjednik Njemačka/Italija, Slovačka, Sjeverna Irska, Luksemburg;

Skupina B: Švicarska, Švedska, Slovenija, Kosovo;

Skupina C: poraženi Portugal/Danska, Grčka, Škotska, Bjelorusija;

Skupina D: pobjednik Francuska/Hrvatska, Ukrajina, Island, Azerbajdžan;

Skupina E: pobjednik Španjolska/Nizozemska, Turska, Gruzija, Bugarska

Skupina F: pobjednik Portugal/Danska, Mađarska, Republika Irska, Armenija;

Skupina G: poraženi Španjolska/Nizozemska, Poljska, Finska, Litva, Malta;

Skupina H: Austrija, Rumunjska, Bosna i Hercegovina, Cipar, San Marino;

Skupina I: poraženi Njemačka/Italija, Norveška, Izrael, Estonija, Moldavija;

Skupina J: Belgija, Wales, Sjeverna Makedonija, Kazahstan, Lihtenštajn;

Skupina K: Engleska, Srbija, Albanija, Latvija, Andora;

Skupina L: poraženi Francuska/Hrvatska, Češka, Crna Gora, Farski Otoci, Gibraltar.

Hrvatska je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, u kojima je počela nastupati 1996. godine, odigrala 72 utakmice. Ima 43 pobjede, 20 neodlučenih i devet poraza. Hrvatska se do sada plasirala na šest svjetskih prvenstava – 1998., 2002., 2006., 2014., 2018. i 2022., te je u tri navrata bila prisiljena igrati dodatne kvalifikacije: 1997. godine protiv Ukrajine, 2013. protiv Islanda i 2017. godine protiv Grčke. Zlatko Dalić već je sada jedini izbornik koji je Hrvatsku vodio na dva Svjetska prvenstva.