U Dinamo je stigao kada je 'doći mogla samo budala', a danas će igrati u Ligi prvaka

Dinamova vratara Danijela Zagorca tako je malo dijelilo od toga da brani u Ligi prvaka u prvom mandatu Nenada Bjelice. Naime, Zagorac je protiv Young Boysa stao na vrata Dinama umjesto Dominika Livakovića, te 2018. plavi su u Švicarskoj osigurali 1:1 i bili su na korak do skupine Lige prvaka, ali su onda u Maksimiru izgubili s 1:2 i Zagorac je ostao bez prilike da čuva vrata u najelitnijem klupskom natjecanju. I eto, u 38. godini konačno će dobiti priliku, gledat ćemo ga danas na vratima plavih u susretu sa Slovanom iz Bratislave, bit će peti najstariji debitant u tom natjecanju.

Radio je u skladištu

Ovom vrataru iz Drniša bit će to 85. utakmica za Dinamo otkako je u ljeto 2016. godine iz RNK Split stigao u Maksimir. Doduše, prvih pola godine proveo je na posudbi u Lokomotivi, no od tada je stalni stanovnik maksimirskog kluba.

– Kad sam došao u Dinamo, ovdje su bili Eduardo, Šemper, Ježina, Livaković, Mikulić. U takvoj situaciji doći može samo budala ili netko tko bolesno vjeruje u sebe. Da nisam kombinacija toga dvoje, ne bih ni došao. Kad sam išao iz Splita, imao sam ponuda koliko hoćete, nisu to bili vrhunski klubovi, ali su bili dobri – pričao nam je svojedobno Zagorac koji je bio blizu odlasku u Hajduk. I otišao bi u susjedni klub, ali budući da Lovre Kalinić nije ostvario transfer, odustao je i otišao u Dinamo bez obzira na tu veliku konkurenciju za vratarsku poziciju.

Bjelica je u tom svom prvom mandatu odveo igrače Dinama u tvornicu Kraš da vide kako ljudi rade. Tada nam je Zagorac otkrio da je i on radio u Krašu, a lako se moglo dogoditi da uopće ne postane igrač.

Naime, prije nogometa trenirao je taekwondo, no kad je trebalo ići na natjecanje njegovi nisu imali novca za kimono i prebacio se u nogomet. Branio je za Split u četvrtoj ligi koja je bila amaterska i od nogometa nije mogao živjeti pa je oko godinu i pol dana uz treniranje radio u skladištu Kraša.

Nakon toga su braća Žužul pokrenula projekt Splita koji je ušao u treću ligu i tada je morao prelomiti, raditi u skladištu ili se potpuno posvetiti nogometu. Srećom, odlučio je ostati u nogometu, sa Splitom je bio prvak četvrte, treće i druge lige te ušao u Prvu ligu i dvaput igrao u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali splitski crveni nisu prošli Torino i Fulham.

Nakon dolaska u Zagreb, prvo što je napravio bio je odlazak u zoološki vrt.

Iako će danas 85. put biti na vratima Dinama, većinu svog boravka u Maksimiru bio je pričuvni vratar, pogotovo nakon što se Livaković izborio za prvu poziciju. No, u Dinamu se na Zagorca uvijek moglo osloniti, a on je uvijek bio odan klubu. Možda nije uvijek bio najsretniji čovjek, koji je uglavnom bio na klupi, ali on je uvijek bio pozitivan. I sam je govorio da na treninge dolazi pjevajući i tu pozitivu nastoji prenijeti i na ostale u svlačionici.

S njim smo pričali o vratarskom poslu koji je svakako drukčiji od ostalih igračkih pozicija.

Moraš imati dozu ludosti

– Ako stotinu puta dnevno baciš sat, neće raditi. Isto tako, ako nemaš dozu ludosti, ne možeš biti golman. Više sam ozljeda nanio sam sebi nego što su me drugi ozljeđivali. Kad sam ljutit, ne iskaljujem se na drugima, pukneš sebe u glavu, glavom u stativu... – rekao nam je Zagorac u jednom od rijetkih razgovora, jer baš ne voli javno pričati, a vjerojatnost da ćete od njega dobiti intervju jest kao da ćete dobiti na lutriji.

Nerijetko je Zagorac na društvenim mrežama objavljivao razne sadržaje, slikao se gol s peharom, a nakon 4:0 pobjede nad Atalantom, za koju je igrao Duvan Zapata, napisao je:

– Oće ko zapalit Duvan?

No, pustimo te razne crtice iz života Danijela Zagorca, o njegovim kvalitetama govori činjenica da je i dalje tu, da ima ugovor do 2026. godine i da će danas braniti, konačno, i u Ligi prvaka.

Dakle, Bjelica je tu sigurno odlučio jer nema Nevistića, malo je vjerojatno da će koristiti Brunu Petkovića, da su problema imali Baturina i Ademi, ali plavi imaju dobar kadar i s pravom su optimistično otputovali na taj susret sa Slovanom u Bratislavi (18.45 sati).