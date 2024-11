Dinamo može do osmine finala Lige prvaka. Ovo su kalkulacije uoči utakmice

Dinamo je u aktualnoj sezoni Lige prvaka doživio povijesne uspone i povijesne padove, a odigrana su tek tri kola najvećeg europskog klupskog natjecanja. U prvoj su utakmici teško poraženi od Bayerna rezultatom 9:2. Nakon toga su, s Nenadom Bjelicom na klupi, nesretno ispustili pobjedu nad Monacom i došli do remija rezultatom 2:2. U prošlome su kolu konačno uzeli tri boda svladavši Salzburg s 0:2. U četvrtome kolu otputovali su u Bratislavu gdje ih dočekuje Slovan, uvjerljivo rezultatski najlošija momčad na ljestvici.

Plavi su pak u dobrome položaju. Nakon tri odigrana kola su na 22. mjestu ljestvice koja broji 36 sudionika. Ovime se Dinamo nalazi u zoni momčadi koja vodi u doigravanje za nokaut fazu. Osim prvih osam momčadi koje će se direktno plasirati u nastavak natjecanja, momčadi od 9. do 24. mjesta svoj će put tražiti dodatnim ogledima. Pobjedom u prošlome kolu Dinamo je bitno poboljšao svoje šanse za prolazak, a do ukupnih sedam bodova nastojat će doći večeras u Slovačkoj.

Prema trenutnim izračunima platforme Football Meets Data šanse hrvatskih prvaka za prolazak u iduću fazu natjecanja su na visokih 43 posto. To je porast od čak 23 posto obzirom na stanje projekcija nakon drugog kola kada su one iznosile tek 20 posto. S tim postotkom Dinamo se nalazi na 26. mjestu po rang-ljestvici vjerojatnosti. Prema izračunima, Dinamo bi trebao moći pobijediti Slovan i Celtic. Ukoliko to učine, gotovo će sigurno igrati iduću fazu natjecanja.

Tisuće simulacija koje su statističari iz Opta Analysta napravili daju naslutiti da momčadi koje prikupe barem deset bodova imaju čak 99 posto šanse za ulazak među 24 najbolje momčadi. Ukoliko u tri preostale utakmice Dinamo uspije uzeti koji bod, s ukupnih 11 prolaz dalje bio bi praktički zagarantiran. U svakome slučaju, dvoboji sa Slovacima i Škotima bit će ključni. Ovaj prvi igra se u utorak od 18.45, dok će Celtic na Maksimiru gostovati 10. prosinca, nakon utakmice 16. kola Hrvatske nogometne lige i nakon što na zagrebačkom stadionu već zaigra Borussija Dortmund.