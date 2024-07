Wimbledon je rasprodan za veliko finale Đokovića i Alcaraza. Ulaznice su dosegnule nestvarnu cijenu

Drugi i treći tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković i Španjolac Carlos Alcaraz drugu godinu zaredom igrat će za pobjednički trofej u Wimbledonu. Zanimljivo je da su i polufinala bila gotovo repriza lanjskih. Alcaraz je i lani igrao za finale protiv Medvedeva i pobijedio, a Đoković je igrao također protiv Talijana, ali ne Musettija, nego Sinnera. Oba polufinalna susreta lani su završena s 3:0 u setovima. Ove godine Alcaraz je polufinalu svladao Rusa Danila Medvjedeva u četiri seta, nakon dva sata i 55 minuta borbe na središnjem terenu All England Cluba, a nakon toga je Đoković s 3:0 nadigrao Talijana Lorenza Musettija za dva sata i 48 minuta.

Na putu do apsolutnog rekorda

Za 21-godišnjeg Alcaraza ovo je četvrto finale na Grand Slam turnirima, a u dosadašnja tri izašao je kao pobjednik: na US Openu 2022., u Wimbledonu 2023. i u Roland Garrosu ove godine. Za 37-godišnjeg Đokovića nastup u današnjem finalu bit će deseti meč za trofej u All England Clubu, koji je osvajao sedam puta, i njegova nova prilika da se domogne apsolutnog rekorda od 25 pojedinačnih Grand Slam naslova. Đoković u finalima na Grand Slam turnirima ima učinak od 24 pobjede i 12 poraza. Posljednji poraz nanio mu je upravo Alcaraz u prošlogodišnjem wimbledonskom finalu.

– Naravno da sam vrlo, vrlo zadovoljan što sam došao do još jednog finala, ali ne želim se na tome zaustaviti. Nadam se da ću danas opet imati trofej u svojim rukama – rekao je Novak Đoković.

Alcaraz će sigurno napraviti sve kako bi u finalu spriječio Novaka da izjednači rekord velikog Rogera Federera, koji ima osam osvojenih titula u Wimbledonu.

– Carlos je sjajan lik. Veliki je radnik, karizmatičan je, ljudi ga vole i ima karakter koji mu jamči velike stvari. Siguran sam da će jako puno toga osvojiti, ali ne u nedjelju, nego kad ja odem u penziju za jedno 15 godina. Šalim se, šalim se – rekao je Đoković i dodao:

– Puno puta sam rekao da je Wimbledon bio moj dječački san. Kad sam imao sedam godina, dok su bombe letjele iznad mene u Srbiji, sanjao sam o tome da igram na ovom terenu. Izrađivao sam pobjednički pehar Wimbledona od svega što sam našao u sobi. Zadovoljan sam kako sam igrao jer sam imao problema uoči turnira. Došao sam ovdje samo osam dana prije početka, nisam znao hoću li biti spreman za nastup sve do dana ždrijeba. Odigrao sam na treningu par setova s vrhunskim igračima i vidio sam ne samo da sam spreman nego da mogu doći daleko. Taj mentalitet je uvijek tu i uvijek će biti. Hvala mojem timu što mi je pomogao – rekao je srpski tenisač.

Alcaraz s 21 godinom ima za sada tri osvojena Grand Slama. Osvoji li Wimbledon, a poslije i US Open, bit će na pet. Da bi dostigao Đokovića trebalo bi da u sljedećih pet godina osvoji sve Grand Slamove. Dakle, svake godine po četiri. I tako pet puta. Je li to moguće? U teoriji da, ali će se tu pitati i neke druge tenisače, pa i samog Đokovića koji sigurno neće tako brzo u mirovinu. Usporedbe radi, Đoković je s 21 godinom osvojio tek jedan Grand Slam – Australian Open 2008. godine. Za 24 titule na Grand Slam turnirima trebalo mu je 15 godina.

Ulaznice po 10.600 dolara

Ulaznica za finale koji je na rasporedu u 15 sati po hrvatskom vremenu gotovo više nema. One koje su na raspolaganju imaju cijenu od 10.600 dolara. Na današnji dan Novak je već odigrao povijesni finale u All England klubu. Bilo je to prije pet godina kada je u maratonskom meču pobijedio Rogera Federera s 3:2, a sva tri seta Novak je dobio u tie-breaku.