Damir Vincek, trener žabaca sa Save: Za nas je Eurokup sada imperativ

Pobijedivši u posljednjoj utakmici turnira istanbulski ENKE (16:7), vaterpolisti Mladosti zaključili su svoje prilično uvjerljive nastupe na kvalifikacijskom turniru Eurokupa održanom u Zagrebu.

Nakon crnogorskog Cattara Kotor (18:4), španjolskog Sant Andreua (21:4) i grčkog Apollona (13:6), na plivalištu na Savi stradao je i turski ENKE. No, da ne bude zabune, sve su to očekivani rezultati jer takav je i odnos snaga po sastavima momčadi sudionika.

A tu prednost u kvaliteti koristio je i trener žabaca sa Save Damir Vincek koji je u posljednjem susretu turnira opet odmarao prvog centra Josipa Vrlića, prvog vratara Ivana Marcelića a ovaj put i kapetana Antu Vukičevića. No, zato su priliku dobili 17-godišnji Fran Dobrić (kojem su ovo bile prve seniorske minute) i 19-godišnji treći vratar Jakov Ćosić čije su prve međunarodne obrane suigrači s klupe, u znak podrške, burno proslavljali.

Pogotke u ovom susretu za žapce postizali su Toni Bušić (3), Jan Bušić (2), Bašić (2), Buljubašić (2), Dobrić (2), Harkov (2), Biljaka (1), Mislav Vrlić (1), Harkov (1). Za turski sastav zabijali su pak Ozbek (2), Kuloglu (1) i najbolji strijelac turnira Georgios Dervisis (4) kojem je pričuvni vratar Eugen Sunara obranio peterac.

Nakon odrađenog turnira trener mladostaša Damir Vincek zvučao je zadovoljnim:

- Odnos snaga bio je očekivan. Možda smo malo težu utakmicu imali protiv Apollona no to smo stvarno dobro odradili. Sad čekamo ždrijeb grupne faze Eurokupa u kojoj će sudjelovati 16 momčadi. Iz te četiri skupine po prve dvije će ići u osminu finala a njima se priključuje osam sastava koji će otpasti nakon skupina Lige prvaka.

Utakmica koja više nije odlučivala ni očemu, jer s pobjedom nad Apollonom, Mladost je osigurala prvo mjesto, bila je prilika za trenera da odmori neke iskusne igrače ali i da pruži priliku mladim snagama.

- Odmarali smo neke reprezentativce. Jakovu Ćosiću ovo je bio prvi nastup u europskim utakmicama a 17-godišnjem Franu Dobriću su ovo bile prve minute u seniorskom vaterpolu. Zato sam i tražio da baš on puca peterac kojeg je, na koncu, i zabio.

S dva turnira i jednom utakmicom regionalne lige, za mladostaše je tek započela jedna vrlo zahtjevna sezona.

- Bit će jako teško. U regionalnoj ligi nema slabih suparnika plus Eurokup, praktički će se tjedno igrati dvije utakmice. Primjerice, onaj sljedeći tjedan u četvrtak bismo trebali igrati prvu utakmicu Eurokupa a u subotu već trebamo igrati u Kragujevcu protiv Radničkog. Ako nas taj tjedan pogodi gostovanje i u Eurokupu, bit će to dodatni problem.

Kad je Vincek već spomenuo taj Kragujevac, koliko žulja ishod kragujevačkog kvalifikacijskog turnira Lige prvaka kojeg žapci nisu prošli? A osim što kao momčad s 10 novih igrača nisu imali dovoljno vremena za uigravanje, mladostašima se dogodilo i to da im za ključnu utakmicu, greškom osobe za to zadužene, nije prijavljen prvi centar Josip Vrlić.

- Baš je peh izvući takvu skupinu i još u Kragujevcu a taj turnir je došao prerano. Osim toga, dogodila se i ta tehnička pogreška koja se ne bi smjela dogoditi i za koju sam prvi put tada čuo, za to da netko nije prijavio tako važnog igrača.

Nameće li to sada svojevrsni imperativ što boljeg rezultata u Eurokupu.

- Sigurno da je to imperativ no neće biti jednostavno jer tu su jedan Recco, Jug, BVSC plus jake momčadi koje će otpasti iz Lige prvaka. Bit će tu četiri-pet momčadi koje bi imali što reći i u Ligi prvaka. Recimo, Recco je odustao od Lige prvaka zbog financija a onda im je došao novi vlasnik i opet su jaki i imaju gotovo kompletnu talijansku reprezentaciju plus američki centar Hallock - zaključio je Vincek.

