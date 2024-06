Što će biti s Đokovićem? Procurila snimka poslije šokantne vijesti, i dalje se strahuje od najgoreg

Sada je jasno, Novak Đoković od ponedjeljka više neće biti svjetski broj jedan na ATP-ljestvici. Odustajanjem od nastupa u četvrtfinalu Roland Garrosa zbog teške ozljede koljena, srpski će as izgubiti 1.600 bodova koje je osvojio lanjskim slavljem u finalu u Parizu. Zna se da će od ponedjeljka prvi igrač svijeta biti Talijan, Jannik Sinner. Đoković je u srijedu poslijepodne dobio nalaze magnetske rezonance koji su pokazali da je u desnom koljenu ustanovljen veliki problem s meniskusom zbog kojeg nastup u četvrtfinalu protiv Caspera Ruuda jednostavno nije moguć.

- Tužan sam što moram objaviti da se povlačim sa Roland Garrosa. Igrao sam srcem i dao sve od sebe u jučerašnjem meču, ali nažalost, zbog napuknuća medijalnog meniskusa u desnom koljenu, moj tim i ja smo morali donijeti tešku odluku. Želim svu sreću igračima koji se natječu ovaj tjedan i iskreno zahvaljujem nevjerojatnim navijačima za svu ljubav i kontinuiranu podršku. Vidimo se uskoro - poručio je Đoković u objavi na Instagramu.

Bilo je to prvi puta da se Đoković oglasio nakon što su organizatori Roland Garrosa objavili da će napustiti turnir. Podsjetimo, problemi s koljenom počeli su već u 3. kolu protiv Talijana Lorenza Musettija, a nastavili su se u maratonu protiv Francisca Cerundola u osmini finala. Đoković je taj meč dobio u pet setova, ali uz velike probleme s koljenom zbog kojih je igrao pod tabletama. Medicinski tim jednog od najvećih tenisača svih vremena dao je strogu preporuku Đokoviću da ne zaigra u meču u srijedu ujutro protiv Ruuda.

Na društvenim mrežama pojavila se i prva Đokovićeva snimka nakon dolaska s liječničkog pregleda na kojem je ustanovljena teška ozljeda koljena.

