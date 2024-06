Novak Đoković odustao od Roland Garrosa! Sad je jasno, gubi i broj jedan na svjetskoj ljestvici

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković odlučio se povući s Roland Garrosa uoči četvrtfinala kojeg je u srijedu ujutro trebao igrati protiv Caspera Ruuda, objavili su organizatori drugog teniskog Grand Slam turnira sezone. Ozljeda desnog koljena još uvijek prvog tenisača svijeta bila je preveliki problem. Podsjetimo, bolove je počeo osjećati nakon meča 3. kola protiv talijanskog predstavnika Musettija, a oni su se još intenzivirali za vrijeme ogleda u osmini finala protiv Argentinca Cerundola.

Prošle godine Đoković je u Parizu osvojio titulu koju sada neće obraniti pa je jasno da će na ATP ljestvici izgubiti puno bodova. To znači da od ponedjeljka, kako god završio turnir, Đoković više neće biti prvi na svjetskoj rang-.ljestvici. Njegovu će poziciju preuzeti Talijan Jannik Sinner. A Casper Ruud, protivnik s kojim je Đoković trebao igrati u četvrtfinalu u srijedu, ide u polufinale bez borbe.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw