VIDEO Pogledajte Vedrana Ćorluku u neobičnom izdanju, urlao 'idemo' i dizao ruke

Na otvaranju novog formata nogometne Lige prvaka Dinamo je na gostovanju u Munchenu izgubio od Bayerna sa čak 2:9 upisavši najteži europski poraz u povijesti kluba.

Golove za njemački sastav zabili su Harry Kane (20-11m, 57, 73-11m, 78-11m), Raphael Guerreiro (33), Michael Olise (38, 61), Leroy Sane (85) i Leon Goretzka (90+2), dok su strijelci za Dinamo bili Bruno Petković (49) i Takuya Ogiwara (50).

I dok je izvedba plavih na terenu bila katastrofalna, na tribinama je bila sasvim druga priča. Oko sedam tisuća navijača Dinama došlo je na utakmicu i bodrilo momčad Sergeja Jakirovića.

A među njima je bio i Vedran Ćorluka. Bivši nogometaš Dinama i nekadašnji vatreni često posjećuje utakmice plavih, a sinoć ga je kamera snimila nakon što je Dinamo smanjio na 3:2. Vikao je "idemo" i euforično dizao ruke.

Čini se da je i on vjerovao da može doći do preokreta, no Bayern je zatim zabio šest golova u nizu.

>> Atmosfera na tribinama