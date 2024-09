Kapetan Bayerna o 'gaženju' Dinama: 'Svi bi platili da ovo vide. Tribine su htjele da još zabijamo'

Dinamo je u prvoj utakmici Lige prvaka doživio težak poraz od Bayerna. Bavarci su slavili s čak 9:2, a svjetla točka bilo je tek prvih pet minuta drugoga poluvremena kada su se hrvatski prvaci probudili i zabili dva gola te time privremeno došli na 3:2. Domaćine je to dodatno isprovociralo da nastave s neumoljivim napadima te naposljetku postanu prvi klub koji je u najvećem europskom klupskom natjecanju postigao devet pogodaka u jednoj utakmici, a tome nije odmogla niti nezavidna predstava plave momčadi.

Dan nakon susreta Bayern je navijače slavodobitno podsjetio na veliku pobjedu objavom na Instagramu. Uz fotografiju rezultata na semaforu Allianz Arene ustvrdili su kako je dobar dan za navijače kluba. Dinamo s druge strane nastoji postići pozitivnu atmosferu usprkos nedaćama koje su ga snašle, a kako je bilo evidentno u Münchenu gdje su navijači do samoga kraja nadglasavali brojnije domaćine, kada pobjeđuje i kada gubi hrvatski prvak ima potporu koja ga želi vidjeti moćnog i na šampionskom postolju.

Na susret se osvrnula i jedan od zvijezda bavarske momčadi, Joshua Kimmich. Slavni veznjak je za jučerašnju izvedbu od SofaScorea dobio visokih 8.7, a više su imali tek Michael Olise, dvostruki strijelac kojem je asistirao za treći pogodak susreta, nevjerojatni Jamal Musiala i veliki Harry Kane koji se okitio s čak četiri zabijena gola. Uz asistenciju pri trećem pogotku, upisao je još jednu na samome kraju utakmice, kada je dodao loptu Leonu Goretzki za rekordni deveti zgoditak.

"I vi biste platili kartu za ovakvu utakmicu, zar ne? Navijačima je sigurno bilo zabavno. S tribina se vidjelo da smo htjeli zabiti još pogodaka. Zasluženo smo vodili i u prvom poluvremenu, kontrolirali smo utakmicu. Loše smo ušli u drugo poluvrijeme, Dinamo je došao blizu izjednačenja. No, osim tih pet minuta, ovo je bila spektakularna utakmica", rekao je Kimmich te istaknu kako će u novome formatu biti bitan svaki bod i svaki gol.

Ove sezone igra se prošireno izdanje Lige prvaka s 36 klubova. Uz to, nema više klasične grupne faze, već se igra takozvana ligaška faza u kojoj svaka momčad ima osam suparnika. Od tih osam utakmica, četiri igraju kod kuće, a četiri na gostovanjima. U nokaut fazu izravno ulazi osam momčadi koje prikupe najviše bodova dok će se momčadi od 9. do 24. mjesta za nju boriti putem play-offa. Oni koji budu poraženi, kao i oni plasirani od 25. mjesta pa naniže, ne odlaze u Europa ligu već ispadaju iz europskih natjecanja. Bayern će se u drugome kolu obračunati s Aston Villom u Birminghamu, dok Dinamo na Maksimiru dočekuje AS Monaco. Obje su utakmice na rasporedu 2. listopada u 21 sat.

