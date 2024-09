VIDEO Legenda Dinama: Očito je da s Jakirovićem nešto smrdi. Dinamo niti u HNL-u ne dominira

Dinamo je postao prvi klub koji je u utakmici Lige prvaka primio devet pogodaka. Ako se tome pridoda poraz od Hajduka u derbiju 6. kola Hrvatske nogometne lige, plavi izgledaju dijametralno suprotno od onoga što je nagoviještao početak sezone i sjajna, bogata momčad koja se našla na Maksimiru. Umjesto dominacije domaćim prvenstvom i srčanog natjecanja u Europi, moraju razmišljati kako će održati glavu iznad vode i početi ostvarivati dobre rezultate u najvećim utakmicama. Na čitavu situaciju se osvrće živuća legenda kluba i član slavne generacije '82., Marijan Vlak.

"Teško je to bilo proživljavati. Rezultat zvuči zastrašujuće i 9:2 ne priliči Dinamu. Znali smo i prije da je Bayern moćan, ali nitko nije ovo očekivao. Bayern se od prve minute nametnuo. Dinamo je bio od početka imao tešku večer", rekao je Vlak na početku razgovora.

"Pitanje je može li momčad Dinama, koja je za hrvatske okvire dobre, biti dovoljno agresivna. Ima pet ili šest igrača, ali čitava momčad mora biti agresivna da razbije ritam domaćina. Moralo se i u pripremi predvidjeti da će primiti pet ili šest golova, ali ne moraš devet. Igrači su potonuli. Zabili su dva gola, ali onda su potonuli i krenula je kanonada. Moraš se spremiti tako da ne primiš devet. Oni su osjetili krv i nastavili su", kazao je Vlak.

"Dinamova dominacija niti u hrvatskoj ligi više nije tako snažna. Sada se mora dobro pomučiti dobro i s Rijekom i Hajdukom. Kada je ispustio prvenstvo, Hajdukovi su porazi držali Dinamo. Slabost HNL-a ne može opravdati devet primljenih golova", rekao je Vlak i dodao: "Ne mislim da će se ovo dogoditi. Dinamo ima dobru ekipu i može igrati s nekim klubovima te osvojiti bodove. Još je važnije da Dinamo u domaćem prvenstvu ne dođe do borbe. Sada igra na dva kolodvora. Prvenstvo je važno jer prvak ulazi u Ligu prvaka. Dinamo ima širok roster i ima onih koji se još nisu pokazali."

"Dinamo može sa Slovanom i Celticom. Salzburg ima mladu momčad. To je nova i mlada momčad. Brine me jedan detalj. Jučer je Dinamo imao prosjek 27 i pol godina. To je iskusna momčad. Igrači imaju iskustvo igranja europskih utakmica. Puno senatora je igralo utakmice, ali pitanje je mogu li to oni izdržati taj ritam. Tu ima mladih igrača, Sučić, Stojković, Kačavenda, ali to treba ukomponirati. Baturina je talent, ali u ovakvoj utakmici... Kada se od njega očekuje da bude glavni igrač Dinama... Mislim da se s njime kasni i da je već trebao biti grunut", rekao je Vlak o momčadi hrvatskog prvaka.

"Ne mogu reći da igrači ne slijede Jakirovića, ali činjenica je da nešto smrdi i da nešto nije normalno. Činjenica je da je rezultat katastrofa. Svi moraju snositi posljedice. Ovo je blamaža za klub i hrvatski nogomet. Hrvatski nogomet ide u krivom smjeru u kvaliteti. Puno igrača dolazi izvana, oni koji tamo nisu uspjeli. Oni trebaju dizati nogomet, a ne uzimati mjesta našima", rekao je Vlak o problemima u hrvatskom nogometu i treneru Dinama.

"Vidi se na Petkoviću da nije onaj od prošle sezone. Sad je definitivno u nekom problemu. Kad je pravi on je klasa, ali ovo nije taj Petković kojeg mi želimo", rekao Vlak o zvijezdi Dinama koji nije pokazivao najbolje igre ove sezone pa dodao: "Uprava i trener vjerojatno znaju kakav je problem i što napraviti."

"Vrijeme liječi sve. Ova priča neće izaći iz glave, ali stvari će se pozitivno zakotrljati. Nije dobro da to bude kraj svijeta, ali momčad se mora resetirati i ne smije pasti u depresiju. To se mora kroz aktivnosti podignuti na nivo kakav Dinamo zaslužuje", zaključio je Marijan Vlak o atmosferi u klubu i među navijačima.

