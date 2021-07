VIDEO Pogledajte kako su vatreni razljutili Antu Rebića! Pokupio se i otišao

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić jučer je imao ispad na Instagramu gdje je neizravno prozvao izbornika Zlatka Dalića te televizijske komentatore, posebno Roberta Prosinečkog.

Rebić se oglasio nakon poraza Hrvatske od Španjolske u osmini finala Eura. On na toj utakmici mijenjao kopačke dok su Španjolci zabijali i dio navijača zbog toga ga je prozivao.

No, Rebiću ovo nije prvi ispad. Kada je 2014. prešao iz Split u Fiorentinu je na Instagramu vrijeđao Italiju tvrdeći da je to "najgluplja zemlja na svitu". A kad je bio na posudbi u RB Leipzigu objavio je fotografiju klupe ustvrdivši da je to njegova nova pozicija.

Pamti se i njegov ispad u rujnu 2019. godine prije kvalifikacijskih utakmica protiv Slovačke i Azerbajdžana. Napadač Milana tada je trebao dati izjavu medijima, no nije prošlo kako je planirano.

Rebić se nakon dobacivanja suigrača naljutio i otišao. Imoćanin se na njihova dobacivanja prvo nasmijao, ali kad su ga opet prekinuli se naljutio.

- A izvini, molim te, stvarno. Aj neću ja - rekao je Rebić novinarima i pokupio se.